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Погода в Липецке
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47 минут назад
Антициклон превратил последние дни мая в Липецкой области в жаркое лето
В ближайшие трое суток днем воздух будет прогреваться до +29, +30 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 0 градусов.
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