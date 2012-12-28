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Антициклон превратил последние дни мая в Липецкой области в жаркое лето
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178
47 минут назад

Антициклон превратил последние дни мая в Липецкой области в жаркое лето

В ближайшие трое суток днем воздух будет прогреваться до +29, +30 градусов.

29 мая в Липецкой области сохранится влияние на погоду антициклона – осадков не ожидается. 30 и 31 мая наш регион попадет под влияние атмосферного фронта с юга, местами пройдет небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-22 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. При этом на большей части территории области установилась высокая пожароопасность лесов — IV класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 0 градусов. 

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