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Общество
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сегодня, 13:11
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Сегодня в Липецке гуляют пограничники
Для них утром перекрыли центральную часть города.
— Только с семьей! Это традиция! Надо приобщать молодое поколение к труду и обороне. Не будет традиций, не будет семьи! — уверен Виталий.
Митинг на площади Героев, кажется, собрал пограничников больше, чем обычно. Зеленые фуражки, их жены и дети стояли даже рядом со Дворцом спорта «Спартак». Обнимались, радуясь встречам.
Священника-пограничника Николая Деревянко, или как его представили — старшину первой статьи, председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих наградил сегодня памятной медалью от Совета ветеранов.
Когда объявили минуту молчания, так совпало, что на светофорах загорелся красный свет. И транспорт встал.
Стояли машины и пока пограничники шли с оркестром по центру Липецка. От площади Героев до площади Петра Великого, рядом с реконструируемым «Октябрем», где уже несколько лет стоит памятник пограничникам.
Сюда не раз приходил губернатор Игорь Артамонов, в свое время служивший в пограничных войсках. И сегодня о нем спрашивали, но у главы региона дела в Москве.
День пограничника — один из немногих (еще День ВДВ и День ВМФ), который празднуется шумно и публично.
— Мы — элита! — объясняют пограничники этот факт.
«Мы в огне не тонем, и в огне не горим!», — пел голос из динамика.
Возле памятника устроили свободный микрофон. Любой желающий мог подойти и поздравить бывших сослуживцев с праздником.
— Оставайтесь мужчинами!
— Удачно отметить, и без эксцессов!
На этом официальная часть праздника закончилась и началась неофициальная. Пограничники пошли гулять в Нижний парк и на Центральный пляж, где к 90-летию пограничных войск был установлен полосатый столб.
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