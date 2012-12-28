Сегодня в Липецке гуляют пограничники

Для них утром перекрыли центральную часть города.

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День пограничника для тех, кто служил в этих войсках — святое. 28 мая бывшие погранцы берут отгулы, чтобы утром прийти на площадь Героев. Многие идут с семьями. Виталий Абросимов, служивший в 1993–1995 годах в Дагестане, пришел с женой и маленьким сынишкой.— Только с семьей! Это традиция! Надо приобщать молодое поколение к труду и обороне. Не будет традиций, не будет семьи! — уверен Виталий.Митинг на площади Героев, кажется, собрал пограничников больше, чем обычно. Зеленые фуражки, их жены и дети стояли даже рядом со Дворцом спорта «Спартак». Обнимались, радуясь встречам.Священника-пограничника Николая Деревянко, или как его представили — старшину первой статьи, председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих наградил сегодня памятной медалью от Совета ветеранов.Когда объявили минуту молчания, так совпало, что на светофорах загорелся красный свет. И транспорт встал.Стояли машины и пока пограничники шли с оркестром по центру Липецка. От площади Героев до площади Петра Великого, рядом с реконструируемым «Октябрем», где уже несколько лет стоит памятник пограничникам.Сюда не раз приходил губернатор Игорь Артамонов, в свое время служивший в пограничных войсках. И сегодня о нем спрашивали, но у главы региона дела в Москве.День пограничника — один из немногих (еще День ВДВ и День ВМФ), который празднуется шумно и публично.— Мы — элита! — объясняют пограничники этот факт.«Мы в огне не тонем, и в огне не горим!», — пел голос из динамика.Возле памятника устроили свободный микрофон. Любой желающий мог подойти и поздравить бывших сослуживцев с праздником.— Оставайтесь мужчинами!— Удачно отметить, и без эксцессов!На этом официальная часть праздника закончилась и началась неофициальная. Пограничники пошли гулять в Нижний парк и на Центральный пляж, где к 90-летию пограничных войск был установлен полосатый столб.