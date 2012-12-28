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Происшествия
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57 минут назад
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«Лада Ларгус» перевернулась на Ленинградской после столкновения с «Рено Каптюр»
Авария обошлась без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии 43-летняя женщина-водитель не уступила право проезда 48-летнему водителю отечественного автомобиля.
— ДТП обошлось без пострадавших, — уточнили в полиции.
Видео из сообщества «Весь Липецк».
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