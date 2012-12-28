«Лада Ларгус» перевернулась на Ленинградской после столкновения с «Рено Каптюр»

Авария обошлась без пострадавших.



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Видео из сообщества «Весь Липецк».

Днем 28 мая на перекрестке улиц Ильича и Ленинградской в Липецке автомобиль «Лада Ларгус» перевернулся на крышу после столкновения с «Рено Каптюр».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии 43-летняя женщина-водитель не уступила право проезда 48-летнему водителю отечественного автомобиля.— ДТП обошлось без пострадавших, — уточнили в полиции.