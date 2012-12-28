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Происшествия
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сегодня, 12:54
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57-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Деньги она отправляла в течение 10 дней.
22-летний липецкий студент тоже хотел заработать на интернет-площадке. Все майские праздники он инвестировал, а 26 мая пришёл в полицию и сообщил, что мошенники обманули его на 560 тысяч рублей.
28-летняя женщина тоже получила в интернете предложение дистанционно заработать и начала играть на биржевой платформе. Она лишилась 40 тысяч рублей.
Несколько жителей Липецкой области обманули через сайт объявлений. 59-летняя женщина внесла 16 тысяч рублей предоплаты за установку дверей, после чего мастер перестал выходить на связь. Ещё одного жителя области обманули на 50 тысяч рублей при покупке через сайт объявлений автомобильного двигателя.
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