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сегодня, 14:36
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В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины

На следующий день после ареста автомобиля долг был погашен.

В Долгоруковском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери 860 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина длительное время не предпринимал никаких мер к погашению образовавшегося долга. Тогда судебный пристав арестовал его автомобиль «Лада Приора». Не дожидаясь реализации арестованной машины, уже на следующий день мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.
дети
алименты
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Ну
14 минут назад
В Липецке таких полно.
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ваха
27 минут назад
Рожать нужно по согласию а не так что родила для себя якобы а потом алименты требуют
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Человек
33 минуты назад
Подержанная лада приора в четыре раза меньше стоит, чем алименты
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!
54 минуты назад
Позор таким мужикам. С женой не получилось, там своего же родного ребёнка не одевают,не кормят,не помогаю. Будто ребёнок святым духом питается и не одевается. Срамота.
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