В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины

На следующий день после ареста автомобиля долг был погашен.

В Долгоруковском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери 860 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина длительное время не предпринимал никаких мер к погашению образовавшегося долга. Тогда судебный пристав арестовал его автомобиль «Лада Приора». Не дожидаясь реализации арестованной машины, уже на следующий день мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.