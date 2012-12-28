Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины
Общество
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сегодня, 14:36
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В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины
На следующий день после ареста автомобиля долг был погашен.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина длительное время не предпринимал никаких мер к погашению образовавшегося долга. Тогда судебный пристав арестовал его автомобиль «Лада Приора». Не дожидаясь реализации арестованной машины, уже на следующий день мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.
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