Большой джазовый фоторепортаж

Популярные песни в джазовой обработке собрали аншлаг.

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Популярные песни Леонида Утёсова, Валерия Ободзинского, композиции из советских кинофильмов в современной джазовой обработке звучали со сцены концертного зала «Унион». Вечер от команды «Унион-бэнд» собрал аншлаг: все места были заполнены, а перед входом даже стояла проблема «лишнего билетика».









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Джазовый ансамбль «Унион-бэнд» Липецкой государственной филармонии подарил липчанам незабываемый концерт.









Песни исполняли Игорь Пронин, который заодно и ярко выступил в роли конферансье вечера, Артём Тарасов, Василина Бережная, Анастасия Зайцева. А выпускница Московского государственного института музыки им. А.Шнитке Анастасия Пименова порадовала просто нездешним уровнем исполнения (в середине видеоподборки концерта поёт песни из кинофильма «Бриллиантовая рука»).











Игорь Пронин













Анастасия Пименова













Артём Тарасов













Василина Бережная













Анастасия Зайцева

























































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В зале было много не только людей старшего поколения, которым мелодии напоминали молодость, но и немало 20-30-летних липчан. Не обошлось даже без представителей липецкого бомонда: артистам аплодировали уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран, бывший депутат областного совета и президент футбольного «Металлурга» Борис Чумарин.Руководитель ансамбля Юрий Беляев в ряду подопечных скромно исполнял мелодии на аккордеоне, солировали его подопечные.К примеру, саксофонист Филипп Арутюнов исполнил потрясающее соло.