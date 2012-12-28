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82
52 минуты назад

Большой джазовый фоторепортаж

Популярные песни в джазовой обработке собрали аншлаг.

Популярные песни Леонида Утёсова, Валерия Ободзинского, композиции из советских кинофильмов в современной джазовой обработке звучали со сцены концертного зала «Унион». Вечер от команды «Унион-бэнд» собрал аншлаг: все места были заполнены, а перед входом даже стояла проблема «лишнего билетика».

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В зале было много не только людей старшего поколения, которым мелодии напоминали молодость, но и немало 20-30-летних липчан. Не обошлось даже без представителей липецкого бомонда: артистам аплодировали уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран, бывший депутат областного совета и президент футбольного «Металлурга» Борис Чумарин.

Руководитель ансамбля Юрий Беляев в ряду подопечных скромно исполнял мелодии на аккордеоне, солировали его подопечные.

К примеру, саксофонист Филипп Арутюнов исполнил потрясающее соло.


Обязательно к прослушиванию. Мастер саксофона.

Джазовый ансамбль «Унион-бэнд» Липецкой государственной филармонии подарил липчанам незабываемый концерт.

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Песни исполняли Игорь Пронин, который заодно и ярко выступил в роли конферансье вечера, Артём Тарасов, Василина Бережная, Анастасия Зайцева. А выпускница Московского государственного института музыки им. А.Шнитке Анастасия Пименова порадовала просто нездешним уровнем исполнения (в середине видеоподборки концерта поёт песни из кинофильма «Бриллиантовая рука»).

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Игорь Пронин

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Анастасия Пименова

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Артём Тарасов

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Василина Бережная

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Анастасия Зайцева

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Джаз
Липецкая филармония
«Унион-бэнд»
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