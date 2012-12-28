В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека

В ДТП пострадали 50-летний водитель грузовика и его 50-летняя пассажирка, а также 57-летний водитель внедорожника.

В Хлевенском районе на 19-м километре дороги Хлевное-Тербуны в аварии с внедорожником «Ниссан» и грузовиком «Форд Транзит» пострадали три человека.По сообщению пресс-службы УГПСС Липецкой области, в ДТП пострадали 50-летний водитель грузовика и его 50-летняя пассажирка, а также 57-летний водитель внедорожника.Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы машин и помогли транспортировать пострадавших в машину скорой помощи.