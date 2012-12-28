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В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
Происшествия
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37 минут назад
В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
В ДТП пострадали 50-летний водитель грузовика и его 50-летняя пассажирка, а также 57-летний водитель внедорожника.
По сообщению пресс-службы УГПСС Липецкой области, в ДТП пострадали 50-летний водитель грузовика и его 50-летняя пассажирка, а также 57-летний водитель внедорожника.
Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы машин и помогли транспортировать пострадавших в машину скорой помощи.
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