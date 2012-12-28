«Я боюсь выходить из квартиры. В нем 150 килограммов, а во мне — 50»

69-летняя липчанка не понимает, почему полиция вот уже полтора года считает соседа, по вине которого она получила перелом шейки бедра, неизвестным лицом.

В редакцию GOROD48 обратилась 69-летняя Нина Герасимович с жалобой на итоги полицейского расследования. Женщина больше ста дней провела в травматологии с переломом шейки бедра. Она утверждает, что случилось это по вине ее соседа. Однако расследование виновного в нанесении ей тяжкого вреда не выявило.Нина Герасимович рассказала такую историю. Соседи сверху несколько раз заливали ее квартиру. Будучи человеком, по ее словам, неконфликтным, она спускала это дело на тормозах. Но осенью 2022 года над ее головой начали шуметь. Грохотало так, что ночью она лишалась сна, так как страдает букетом заболеваний, свойственных людям ее возраста. Несколько раз пенсионерка вызывала полицию, так как знала, что после 22 часов в Липецке действует «закон о тишине», но стражи правопорядка не приезжали. Тогда она начала писать беспокойным соседям записки и просила знакомую женщину, живущую с этой семьей на одной лестничной клетке, повлиять на них. В итоге днем 17 декабря она решила лично поговорить с теми, кто отнял у нее покой.— Я не хотела скандалить, хотела уладить вопрос по-человечески, — объясняет свой замысел Нина Герасимович.В тапочках и халате она поднялась этажом выше и нажала кнопку звонка у тамбурной двери. Ее открыл Олег, хозяин «нехорошей квартиры». Пенсионерка сказала, что пришла не ругаться, а попросить его не шуметь по вечерам и ночам. Мужчина ответил, что никакого ремонта в квартире не ведется. Он даже пригласил ее в тамбур, чтобы она в этом убедилась, но в квартиру не впустил.— За его спиной в квартире отчего-то было темно. Дневной свет лился из кухни. Я еще раз попросила его прекратить шуметь. Сказала, что я ему не Нелли Ивановна, чтобы это терпеть, — рассказывает женщина то, что было дальше.Нелли Ивановна также была соседкой Олега. Пока она была жива, то жаловалась на него Нине Герасимович, боясь высказать крепкому рослому мужчине претензии насчет общего с ним стояка холодной воды, на котором у нее образовывался обильный конденсат — 80-летняя старушка считала, что по его вине. А Нина Герасимович была свидетелем визита к Нелли Ивановне участкового по ее жалобе. Вот на свою беду она и вспомнила этот случай:— Он меня схватил за шиворот и вытолкнул из тамбура на лестничную площадку со словами: «Она подохла и ты подохнешь!» и закрыл за мной дверь. Я запнулась ногой о железный порог, оставила в тамбуре свой тапок — они были у меня без задников, и грохнулась на бетонный пол. Меня тут же пронзила дикая боль в ноге. Я не смогла сдержать крик.В итоге кто-то из соседей сходил к ней в квартиру за верхней одеждой, чтобы подложить ей под спину, и за телефоном. Ирина Ивановна позвонила в полицию и в скорую помощь. Сотрудники МВД приехали по вызову, спросили, будет ли женщина писать заявление о привлечении к ответственности толкнувшего ее мужчину. Понятно, что ей в этот момент было не до писанины. «Скорая» доставила Герасимович в травматологию третьей горбольницы, где ей поставили тяжелый для человека ее возраста диагноз и где она провела три с половиной месяца.Это было выброшенное из жизни время. За ним последовало длительное, уже амбулаторное лечение, реабилитация. На все это были потрачены немалые деньги. К тому же все это время без ее присмотра провела ее дочь, инвалид I группы.— Наш участковый пришел ко мне в больницу, взял мои показания. А позже дознаватель сообщила мне, что в моем деле появился свидетель, сын-семиклассник моего соседа, который будто бы все видел из комнаты. По словам школьника, все было не так, что его папа не знал меня, что я — неадекватная. А участковый сказал, что теперь на меня могут завести уголовное дело — за клевету! Но все то, что рассказали полиции Олег и его сын — стопроцентная ложь!Из показаний соседа, которого в своих бедах винит Ирина Герасимович, следует, что он тоже человек неконфликтный. Мужчина работает машинистом тепловоза. Утром 17 декабря он пришел с ночной смены и лег спать. Днем кто-то позвонил в двери квартиры. Так как он запрещает сыну-подростку открывать нежданным гостям, сам пошел в тамбур. Открыв двери, увидел пожилую женщину, которую как-то видел во дворе дома. Она стала предъявлять ему претензии, упрекать в ночном шуме. Он сказал, что это не так, что в их квартире не шумят и никакого ремонта в ней нет. Мужчина даже предложил ей войти в тамбур и в этом самой убедиться. Но та не успокаивалась. Тогда он решил хитростью уйти от скандала. Сказал, что ему нужно обуться, так как из открытой двери тамбура дует по ногам. Он попросил показавшейся ему безумной соседке выйти на лестничную площадку, а когда та это сделала, захлопнул перед ее носом двери и закрылся в своей квартире, велев сыну, который наблюдал за происходящим через его спину, уйти на кухню и продолжить обед.«Он сразу же услышал звуки их звонка и стук в двери тамбура. Он понял, что эта пожилая женщина продолжает к ним ломиться. Папа сказал ему, чтобы он не открывал ей двери, а сам пошел спать. Через некоторое время приехали скорая помощь и полиция. Герасимович Н.И. все это время кричала: «наркоман» и «алкаш». Он понял, что она таким образом обзывается на его отца. Как она могла сломать ногу, не знает. Ни он, ни его папа ее не трогали, папа ее не толкал», — так записали показания 13-летнего мальчика полицейские.Как следует из бумажного полицейского делооборота, сосед Нины Герасимович вначале был подозреваемым в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ). По итогу расследования, которое то приостанавливали, то начинали после вмешательства прокуратуры снова, с него сняли обвинения, а лицо, по вине которого пенсионерка сломала ногу, осталось неустановленным.— Я ходила на прием к прокурору Советского района Липецка с жалобой на полицию, а он мне сказал подавайте на виновного гражданский иск в частном порядке! Но на каком основании, если моего соседа полиция не признала виновным? Что мне теперь делать? У меня моральное состояние на нуле. Я боюсь выходить из квартиры. Боюсь продолжения истории. В нем 150 килограмм, а во мне — 50! — плачет в телефонную трубку пенсионерка.