Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
Потепление продолжается: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
20 мая на левом берегу сработает сирена: пугаться не стоит
Общество
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Спорт
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Общество
Бугаков настроен бороться до последнего, Медведев считает, что футболистов насилуют
Спорт
В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек
Здоровье
Читать все
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Экономика
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
В Липецкой области число покусанных клещами перевалило за тысячу человек
Здоровье
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
В школах и детских садах прошла учебная эвакуация
Общество
В области сгорели два дома: пострадали мужчина и женщина
Общество
Читать все
Общество
633
сегодня, 11:09
3

Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня

При этом пустующий остановочный павильон останется на прежнем месте.

Пляжный сезон, по традиции в Липецке начинается 1 июня, но автобусный маршрут № 359 начнёт заезжать на Центральный пляж 15 июня, к этому дню мэрия заключит соответствующий контракт с перевозчиком.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, по будням перевозчик будет выполнять три рейса с заездом на пляж, по выходным — четыре. Детали расписания станут известны ближе к лету.

Благоустроенная остановка на Центральном пляже одна, причем с той стороны, где она не очень-то и нужна, так как следующая — конечная, и почти никто под навесом со стороны пляжа автобусы не ждет. Зато ждут его (порой, под палящим солнцем) на остановке с другой стороны дороги. И она не благоустроена.



«В этом году установка павильона не предусмотрена», так ответили в пресс-службе мэрии на вопрос, возможно ли перенести навес, или установить еще один напротив существующего.
автобус
пляж
0
0
1
1
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лидия
5 минут назад
Остановка нужна и автобусы должны ходить как в позапрошлом году - каждые 15 минут. Не у всех есть машины, а людей на пляже всегда полно. До и от площади Петра идти далеко, но власти об этом не думают. Теперь автобус будут штурмом брать.
Ответить
German
28 минут назад
Мне интересно, какая судьба ждет 24-й автобус с 15.06.2024? Отдадут ли маршрут надежному перевозчику, или так оставят Игнатову!!!! Такой хороший маршрут, но рейсов очень мало, и даже эти рейсы не выполняются каждый день на протяжении 2-вух лет с 11.07.2022 испытываем проблемы с данным маршрутом. Недовыпуск автобусов на линии после отмены маршрута 24А постоянный да такой что 24 стал ездить даже реже, чем ездил в отдельности от 24а. Помимо 24А был отменён автобус 36 самый прямой в центр города и 353.
Ответить
Алкан из бархата
сегодня, 11:18
3 автобуса в день - это круто конечно. Проще на прокатном самокате уехать, как бы население его не демонизировало.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru