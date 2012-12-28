Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня

При этом пустующий остановочный павильон останется на прежнем месте.

Пляжный сезон, по традиции в Липецке начинается 1 июня, но автобусный маршрут № 359 начнёт заезжать на Центральный пляж 15 июня, к этому дню мэрия заключит соответствующий контракт с перевозчиком.Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, по будням перевозчик будет выполнять три рейса с заездом на пляж, по выходным — четыре. Детали расписания станут известны ближе к лету.Благоустроенная остановка на Центральном пляже одна, причем с той стороны, где она не очень-то и нужна, так как следующая — конечная, и почти никто под навесом со стороны пляжа автобусы не ждет. Зато ждут его (порой, под палящим солнцем) на остановке с другой стороны дороги. И она не благоустроена.«В этом году установка павильона не предусмотрена», так ответили в пресс-службе мэрии на вопрос, возможно ли перенести навес, или установить еще один напротив существующего.