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Общество
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сегодня, 11:09
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Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
При этом пустующий остановочный павильон останется на прежнем месте.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, по будням перевозчик будет выполнять три рейса с заездом на пляж, по выходным — четыре. Детали расписания станут известны ближе к лету.
Благоустроенная остановка на Центральном пляже одна, причем с той стороны, где она не очень-то и нужна, так как следующая — конечная, и почти никто под навесом со стороны пляжа автобусы не ждет. Зато ждут его (порой, под палящим солнцем) на остановке с другой стороны дороги. И она не благоустроена.
«В этом году установка павильона не предусмотрена», так ответили в пресс-службе мэрии на вопрос, возможно ли перенести навес, или установить еще один напротив существующего.
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