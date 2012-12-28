Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания

Наружный блок сплит-системы они собирались сдать в металлолом.



В вашем браузере отключен JavaScript

Отдел полиции № 5 УМВД России Липецку возбудил уголовное дело в отношении двух липчан, пытавшихся украсть кондиционер с фасада медицинского учреждения. Ранее 21-летний и 37-летний подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности.Полицейские установили, что ранним утром 6 мая друзья, проходя мимо здания, заметили наружный блок от сплит-системы. Они попытались его снять, чтобы сдать в металлолом, но не сумели справиться с креплениями.Подозреваемых задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Размер причиненного ими ущерба превысил 13 тысяч рублей.