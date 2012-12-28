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Погода в Липецке
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
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Происшествия
658
сегодня, 09:16
9

Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания

Наружный блок сплит-системы они собирались сдать в металлолом.

Отдел полиции № 5 УМВД России Липецку возбудил уголовное дело в отношении двух липчан, пытавшихся украсть кондиционер с фасада медицинского учреждения. Ранее 21-летний и 37-летний подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что ранним утром 6 мая друзья, проходя мимо здания, заметили наружный блок от сплит-системы. Они попытались его снять, чтобы сдать в металлолом, но не сумели справиться с креплениями. 

Подозреваемых задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Размер  причиненного ими ущерба превысил 13 тысяч рублей.

кража
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
1988
11 минут назад
В психиатрической больнице с. Плеханово пациентов много. Они лежат там 2-3 недели, у кого эпилепсия, у кого что-то еще. Ведут себя там прилично, врачи пишут положительные характеристики, типа откликаются на просьбы, ведут себя порядочно, не представляют общественной опасности, их выпускают до следующего преступления.
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-
37 минут назад
А почему не закрыли решёткой?
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Гость
сегодня, 09:45
Если посадят то в камере будит сплитсистема. Они что первый раз в городе? Везде на на офисах камеры разрешены, сейчас даже в аптеках, булочных, и мелких магазинах их ставят, подстраховываютсяот от подобного других инцидентов.
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Вован
сегодня, 09:45
Тот, который прыгал на кондиционере видимо не боялся удара током или ожогов.
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Местный
сегодня, 09:43
Так это кондиционер с психбольницы на Аксакова
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Вован
5 минут назад
А ты откуда знаешь? Пациент?
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К сведению Местного
сегодня, 09:47
На Аксакова находится диспансерное отделение, сама же психушка расположена в с.Плеханово
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Житель
сегодня, 09:26
На данный момент одна установка нового стоит в районе 6 000 рублей, плюс сам наружный блок от 15 000.
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Дотошный
сегодня, 09:45
Вы предлагаете этим маргинальным элементам пойти поработать на установке и монтаже кондиционеров?
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