С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Происшествия
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сегодня, 09:16
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Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Наружный блок сплит-системы они собирались сдать в металлолом.
Полицейские установили, что ранним утром 6 мая друзья, проходя мимо здания, заметили наружный блок от сплит-системы. Они попытались его снять, чтобы сдать в металлолом, но не сумели справиться с креплениями.
Подозреваемых задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Размер причиненного ими ущерба превысил 13 тысяч рублей.
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