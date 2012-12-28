Мигрант положил на стол участкового 9000 рублей и пытался перевести ему 5000 рублей

Мужчину из Таджикистана осудили за покушение на дачу взятки и оштрафовали на 50 000 рублей.

Елецкий районный суд вынес приговор мужчине из Таджикистана за покушение на дачу взятки участковому и оштрафовал его на 50 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 января этого года мужчина, который попался на представлении ложных сведений при миграционном учете, в служебном кабинете ОМВД России по Измалковскому району предложил полицейскому взятку.Чтобы его не привлекали к ответственности, он демонстративно положил на стол участкового райотдела полиции 9 000 рублей, а также пытался с помощью мобильного приложения перевести ему 5000 рублей. Кстати, сумма штрафа по статье 19.27 КоАП РФ «Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства», которую вменяли мужчине, даже меньше: от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Но в санкциях статьи есть одно весомое дополнение: штраф может быть наложен с административным выдворением за пределы России или без такового.Полицейский от денег наотрез отказался. В результате предложившего ему взятку мужчину осудили и оштрафовали.