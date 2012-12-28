«Еще немного, еще чуть-чуть?»: Ася Франценюк надеется убрать с улиц Липецка нелегальные киоски

В июне управление потребрынка мэрии собирается дать очередной бой такой торговле.

Сегодня на комиссии по Липецкого горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк сообщила о мерах по уборке с улиц самовольно размещенных нестационарных торговых объектов.Ася Франценюк рассказала, что в прошлом году выявлено 36 таких киосков и автолавок, в этом — пока только семь. В 2023 году после предписаний управления потребрынка коммерсанты в добровольном порядке убрали с улиц 25 торговых объектов, в этом — пять. В принудительном порядке, то есть за счет мэрии, вывезено на штрафстоянку в прошлом году девять киосков, с начала этого года — один. «Если к нам не обращается собственник вывезенного незаконного объекта торговли, мы перемещенный киоск утилизируем».Председатель депутатской комиссии Вера Урываева спросила начальника управления потребрынка, куда пропали из статистики прошлого года два незаконных киоска?— Работа с ними перенесена в планы этого года. Переместить объект НТО не просто, ведь их собственники активно препятствуют демонтажу. Такие киоски мы выявляем в самых разных местах города, — сказала Ася Франценюк.— Были ли среди незаконно размещенных киосков те, на которые жалуются липчане, те, в которых круглосуточно продают алкоголь и сигареты? — задала еще один вопрос Вера Урываева.Из ответа Аси Франценюк следовало, что да: «Два таких киоска на основании вступивших в силу протоколов мы убрали, по четырем материалы находятся в суде».Депутат Игорь Подзоров напомнил начальнику управления потребрынка мэрии о том, как два года назад совместными усилиями горсовет и городская администрация зачищали проспект Победы от незаконной торговли. Однако один киоск так и остался стоять у дома №25. Почему?По словам Аси Франценюк, такие киоски не раз пытались отключить от жилых домов и уличной сети освещения специалисты «Россетей» за несанкционированные подключения, но воз и ныне там. Не помогает искоренить этот бизнес и полиция.— Этот киоск стоит больше двух лет на одном месте. Все ваши меры кажутся неэффективными, — сказал Игорь Подзоров.— Согласна, — вздохнула Ася Франценюк, пообещав ужесточить меры борьбы с нелегальной торговлей.По данным бизнес-агрегаторов, в 2022-2024 годах ООО «Липецкий десерт» 12 раз проверяли департамент развития территории, областное правление Роспотребнадзора, налоговики. Каждая такая проверка заканчивалась объявлением предостережения за выявленные нарушения. Но так как весь бизнес с марта 2022 года находится под действием моратория, никаких иных мер воздействия на коммерсантов у проверяющих и надзирающих органов нет.Депутат Алексей Харин спросил Асю Франценюк про заполонившие город киоски «Славица», в которых продают мороженое и молочную продукцию. А как же защита местного производителя, липецкого хладокомбината? Где же наше липецкое мороженое?Из ответа Аси Франценюк следовало, что «Славица» — это торговая сеть, которая зашла в Липецк из Воронежа. У ее управления с этой сетью нет договоров. «Славица» заключает их с собственниками земельных участков, в то время как липецкий хладокомбинат заключил договоры на размещение своих киосков с мэрией.