В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
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23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: пострадавший в пожаре малыш, потоп в ТЦ и спасение щенка из банки
Сегодня, 15 мая, в пожаре пострадал двухлетний ребенок, затопило торговый центр, и спасатели рассказали, как вызволили щенка из банки.
«Здоровья малышу», — пожелала Лиза.
А днем, уже в Липецке, в одной из квартир дома № 11 по улице Интернациональной вспыхнул пожар. Никто не пострадал, тем не менее пятерых человек спасатели эвакуировали.
На улице Терешковой полностью сгорел «ВАЗ-2106».
Днем на перекрестке проспекта Победы и улице Юных Натуралистов потекла вода. Судя по запаху — канализационные стоки. Оказалось, что течет из торгового центра, который располагается в подвальном помещении дома № 18 на проспекте Победы.
По словам продавцов, потоп начался еще в конце апреля. Сначала текла холодная вода, потом горячая, а теперь канализационные стоки. Если бы не постоянно работающие насосы, они бы уже плавали в своих магазинах.
Пока вода не потекла на улицу, о проблеме мало кто знал. В «РВК-Липецк» сообщили, что сейчас пытаются пробить канализацию, а потом проведут инструментальную диагностику, чтобы понять, откуда течет.
И еще об одной проблеме. На остановке «Улица 50 лет НЛМК» во второй раз за два месяца провалился тротуар.
«На дореволюционных картах там была река и никто не селился», — заметил Так и будет.
Спасатели управления ГО и ЧС Липецка вызволили щенка из банки с едой. Голодный малыш в нее забрался, а вылезти самостоятельно не смог.
И обратите внимание, 16 мая на кольце Трубного завода отключат светофор из-за ремонтных работ.
А в выходные пройдет VI Липецкий полумарафон, из-за него вокруг Центрального пляжа ограничат движение, и изменятся маршруты автобусов.
Если у вас накопилось много мелочи, ее можно сдать в любой понравившийся вам банк. С 20 мая по 2 июня по всей стране пройдет акция «Монетная неделя». Деньги примут не в дар, а обменяют не бумажные, либо переведут вам на счет.
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