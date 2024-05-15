Двухлетний ребенок пострадал в горящей квартире

Пожарные спасли двух человек и 10 эвакуировали.



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Ранним утром 15 мая во время пожара на улице Вермишева в Ельце пострадал двухлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Горела квартира в четырехэтажном доме. Пожарные спасли двух человек, еще десять эвакуировали. Огонь повредил отделку квартиры и имущество на 44 квадратных метрах.Днем ранее в торговой палатке на улице Меркулова в Липецке горел холодильник, пламя успели потушить очевидцы. В Ельце по улице Куликовской сгорела надворная постройка, пламя повредило окно жилого дома.В деревне Кулики Чаплыгинского района сгорел жилой дом, но устояла надворная постройка. Пострадали садоводства в Липецке — один домик сгорел в СНТ «Дачный-5», второй пострадал в СНТ «Монтажник». В поселке Первомайском Грязинского района сгорела надворная постройка.Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 15 сообщений о пожарах, среди которых по два случая возгорания мусора на открытой площади, сухой травы и короткого замыкания без последующего горения.