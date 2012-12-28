В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Общество
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45 минут назад
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16 мая на кольце Трубного завода отключат светофор
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