Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские разыскивают виновника серьезной аварии трассе Хлевное-Липецк
Происшествия
Обновленный горбатый мост подрядчик обещает открыть для движения в сентябре
Общество
В центральной части Липецка — большое отключение холодной воды
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет
Общество
Дмитрий Захватаев: «Мы завершим реабилитацию Комсомольского пруда к Дню города»
Общество
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, бразильские артисты и аргентинское танго
Общество
В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
Происшествия
Угодивший в дорожную яму водитель отсудил более 335 900 рублей
Происшествия
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Читать все
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Общество
Кражу мотоцикла записала камера наблюдения
Происшествия
Липецкие спасатели освободили щенка из стеклянной банки
Происшествия
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
21-летняя девушка перевела «сотруднику Центробанка» 995 000 рублей
Происшествия
16 мая на кольце Трубного завода отключат светофор
Общество
Двое подростков попали в больницу после столкновения мопеда с автомобилем
Происшествия
Читать все
Общество
271
45 минут назад
1

16 мая на кольце Трубного завода отключат светофор

16 мая с 09:00 до 16:00 в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях под проезжей частью будет отключен светофор на перекрестке улиц Московской, Циолковского, Гагарина и Товарного проезда (кольцо Трубного завода). Об это предупреждает администрация Липецка.


светофоры
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
17 минут назад
Уважаемые господа!!! Делаем ставки!!! А будет ли присутствовать регулировщик на данном перекрёстке завтра на промежутке выполнения ремонтных работ светофора!!?
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru