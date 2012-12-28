16 мая на кольце Трубного завода отключат светофор

16 мая с 09:00 до 16:00 в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях под проезжей частью будет отключен светофор на перекрестке улиц Московской, Циолковского, Гагарина и Товарного проезда (кольцо Трубного завода). Об это предупреждает администрация Липецка.