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Происшествия
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сегодня, 14:51
На улице Терешковой сгорела «шестёрка»
Никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре никто не пострадал.
Сейчас машину уже потушили.
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