На улице Терешковой сгорела «шестёрка»

Никто не пострадал.

Сегодня днём на улице Терешковой полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2106».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре никто не пострадал.Сейчас машину уже потушили.