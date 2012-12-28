При пожаре на Интернациональной эвакуировали пятерых человек

Никто не пострадал.

В первом подъезде дома №11 по улице Интернациональной вспыхнул пожар в квартире.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, загорелись вещи на балконе. На происшествие выезжали четыре отделения пожарных и автолестница.Спасатели эвакуировали пятерых человек.При пожаре никто не пострадал.