В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
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Происшествия
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сегодня, 14:43
При пожаре на Интернациональной эвакуировали пятерых человек
Никто не пострадал.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, загорелись вещи на балконе. На происшествие выезжали четыре отделения пожарных и автолестница.
Спасатели эвакуировали пятерых человек.
При пожаре никто не пострадал.
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