Липчане смогут смогут сдать накопившуюся дома мелочь

В прошлом году по итогам «Монетной недели» в Липецкой области было собрано около 250 тысяч монет на общую сумму 1 101 470 рублей.

Жители Липецкой области смогут сдать накопившуюся дома мелочь. С 20 мая по 2 июня по всей стране пройдет акция «Монетная неделя».«В банки, присоединившиеся к акции, можно будет принести неограниченное количество металлических денег, которые осели дома в копилках и кошельках. Это могут быть находящиеся в обращении монеты любого номинала, которые выпущены начиная с 1997 года. Обмену также подлежат окисленные, потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные монеты. Банки обменяют их на банкноты или зачислят сумму на счет. Подробности и условия акции рекомендуется уточнять в конкретном банке. Для сокращения времени обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам. Обмен производится при наличии паспорта: нужно будет заполнить бланк заявления в банке. Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Проведение акции поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей, и сократить затраты на ее чеканку», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.В прошлом году по итогам «Монетной недели» в Липецкой области было собрано около 250 тысяч монет на общую сумму 1 101 470 рублей.