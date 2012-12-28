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Липецкие спасатели освободили щенка из стеклянной банки
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35 минут назад

Липецкие спасатели освободили щенка из стеклянной банки

Об этом очень просили неравнодушные горожане.

Застрявшего в стеклянной банке щенка  14 мая освободили спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка во дворе жилого дома на площади Торговой.

«Обитавших во дворе бездомных животных кто-то подкармливал Оставленная банка из-под еды и стала ловушкой для проголодавшегося малыша. Забравшись головой в посудину, обратно вытащить её щенок не смог и громко скулил от страха, свалившись к тому же в подвал многоэтажки. О щенке  и переживаниях ставших свидетелями его страданий детей дежурному городского ЕДДС сообщила молодая мама, побоявшаяся неумелыми действиями навредить животному. С проблемой быстро и аккуратно справились спасатели», — рассказали в управлении.

Сотрудники управления регулярно спасают животных. В марте дежурная смена доставала троих щенков из ямы в Северном Руднике, в апреле — обессиленную от попыток выбраться из Комсомольского пруда собаку.

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— Безусловно, в приоритете безопасность людей. Но в исключительных случаях, откликаемся и на такие просьбы неравнодушных липчан, вызволяем из беды животных, —  говорит начальник управления ГО и ЧС Николай Новиков. 

Фото и видео пресс-службы управления ГО и ЧС

спасатели
бездомные животные
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