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Происшествия
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35 минут назад
Липецкие спасатели освободили щенка из стеклянной банки
Об этом очень просили неравнодушные горожане.
«Обитавших во дворе бездомных животных кто-то подкармливал Оставленная банка из-под еды и стала ловушкой для проголодавшегося малыша. Забравшись головой в посудину, обратно вытащить её щенок не смог и громко скулил от страха, свалившись к тому же в подвал многоэтажки. О щенке и переживаниях ставших свидетелями его страданий детей дежурному городского ЕДДС сообщила молодая мама, побоявшаяся неумелыми действиями навредить животному. С проблемой быстро и аккуратно справились спасатели», — рассказали в управлении.
Сотрудники управления регулярно спасают животных. В марте дежурная смена доставала троих щенков из ямы в Северном Руднике, в апреле — обессиленную от попыток выбраться из Комсомольского пруда собаку.
— Безусловно, в приоритете безопасность людей. Но в исключительных случаях, откликаемся и на такие просьбы неравнодушных липчан, вызволяем из беды животных, — говорит начальник управления ГО и ЧС Николай Новиков.
Фото и видео пресс-службы управления ГО и ЧС
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