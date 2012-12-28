«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля

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Сегодня на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов образовалась огромная лужа.Текло из торгового центра «Природа», который располагается в подвале дома № 18 по проспекту Победы.Покупателей продавцы, обутые в резиновые сапоги, разворачивали сразу: вода стояла на полу.Ее безостановочно откачивал насос.— Если бы не насосы, вода залила нас по крышу, — говорит управляющая ТЦ Оксана Нижегородова.Она с апреля безуспешно пытается остановить потоп. По словам Оксаны Нижегородовой, сначала подвал топило холодной водой из близстоящей девятиэтажки, затем пошла горячая вода, ее источника управляющая не знает. Но стены в некоторых магазинах «Природы» до сих пор горячие. Несколько дней назад случилась новая напасть — теперь ТЦ заливает канализационными стоками. Их безошибочно можно определить по запаху.GOROD48 заметил на месте коммунального происшествия рабочих «РВК-Липецк», а вот что нам рассказали в пресс-службе компании:«У дома № 18 на проспекте Победы видимых утечек на сетях водоканала не обнаружено. Предварительное обследование показало, что вода поступает в ТЦ по теплотрассе, а ее температура отличается от температуры воды, подаваемой по сетям „РВК-Липецк“. Откачка воды из подвала собственником в систему канализации осложняется засором на сетях водоотведения. Бригада водоканала уже работает над его устранением. Отметим, что 13 мая в „РВК-Липецк“ уже поступала заявка об устранении засора по данному адресу, она была оперативно отработана. После устранения засора будет проведено дополнительно инструментальное обследование сетей водоснабжения с применением диагностического оборудования на предмет поиска возможной скрытой утечки».Оксана Нижегородова заявила, что собирается пожаловаться в прокуратуру на бездействие коммунальных служб.