В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Общество
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сегодня, 13:34
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В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Администрация Липецка сообщила об ограничениях движения в связи с проведением спортивного фестиваля.
18 мая с пяти утра до пяти вечера закрывается движение по тем же участкам улицы Карла Маркса дороги от Неделина до улицы 50 лет НЛМК. Кроме того перекрывается дорога от улицы 50 лет НЛМК, 31в до улицы Лутова.
С восьми вечера 18 мая до пяти утра 19 мая буду введены ограничения на улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 1 до объездной дороги Петровского моста. Ограничения продолжатся 19 мая с пяти утра до пяти вечера.
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