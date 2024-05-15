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сегодня, 13:34
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В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение

Администрация Липецка сообщила об ограничениях движения в  связи с проведением спортивного фестиваля.

С ноля часов 15 мая до пяти вечера 19 мая перекрывается понтонный мост к Зелёному острову. С восьми вечера 17 мая до пяти утра 18 мая ограничивается движение по улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 1 до объездной дороги Петровского моста, и на части дороги от улицы Неделина, 4 до улицы 50 лет НЛМК.

18 мая с пяти утра до пяти вечера закрывается движение по тем же участкам улицы Карла Маркса дороги от  Неделина до улицы 50 лет НЛМК. Кроме того перекрывается  дорога от улицы 50 лет НЛМК, 31в до улицы Лутова.

С восьми вечера 18 мая до пяти утра 19 мая буду введены ограничения на улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 1 до объездной дороги Петровского моста. Ограничения продолжатся 19 мая с пяти утра до пяти вечера.

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photo_2024-05-15_13-09-47.jpg

дорожное движение
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Митяй
4 минуты назад
Ни футбола ни хоккея ни баскетбола ни волейбола здесь нет но чтобы создать какую нибудь движуху мы будем бегать вот тебе и рекламка Липецк якобы спортивный город а по факту ноль
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Митяй
7 минут назад
В городе спорта нет совсем ни фут
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Какая религия
9 минут назад
запрещает бегать до умопомрачения ТОЛЬКО по набережной?
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Зачем???
26 минут назад
Создаём видимость счастливой жизни... Сказали же - "не врать!"
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мси серж
30 минут назад
5 лет понадобилось что бы нас услышали, большинство жителей Липецка, о том что из за кучки любителей бега не нужно перекрывать центральные улицы и создавать большинству неудобство. Вы тусуетесь там по увлечению, в сторонку . все верно.
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Главная по городу
39 минут назад
Свет погосили, воду отключили, дороги перекрыли... чтоб еще хорошего для города сотворить?
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