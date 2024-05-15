В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение

Администрация Липецка сообщила об ограничениях движения в связи с проведением спортивного фестиваля.



С ноля часов 15 мая до пяти вечера 19 мая перекрывается понтонный мост к Зелёному острову. С восьми вечера 17 мая до пяти утра 18 мая ограничивается движение по улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 1 до объездной дороги Петровского моста, и на части дороги от улицы Неделина, 4 до улицы 50 лет НЛМК.18 мая с пяти утра до пяти вечера закрывается движение по тем же участкам улицы Карла Маркса дороги от Неделина до улицы 50 лет НЛМК. Кроме того перекрывается дорога от улицы 50 лет НЛМК, 31в до улицы Лутова.С восьми вечера 18 мая до пяти утра 19 мая буду введены ограничения на улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 1 до объездной дороги Петровского моста. Ограничения продолжатся 19 мая с пяти утра до пяти вечера.