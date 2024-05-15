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Общество
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55 минут назад
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В Лебедяни достраивают одну из самых больших школ Липецкой области
Уже осенью этого года 1224 юных лебедянца придут в новую школу на улице Некрасова, которую строят в рамках нацпроекта «Образование».
Как рассказал исполнительный директор подрядной организации Игорь Скуратов, степень готовности школы к сдаче в эксплуатацию высокая. Кроме отделочных работ, продолжаются фасадные работы, благоустройство территории у здания, близится к экватору строительство школьного стадиона.
— Здание многоуровневое по этажности: центральный корпус четырехэтажный, боковые в три этажа. Корпуса — учебный, общественный и спортивный. В школе будут работать четыре лифта. Площадь школы огромна — более 22 тысяч квадратных метров. Кроме того, у школы большой стадион, несколько детских и спортивных площадок, в самой школе — два спортзала.
В школе также есть медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования.
После сдачи этого образовательного объекта, в Лебедяни разгрузят две старые школы, и юные лебедянцы будут учится в одну смену.
Еще недавно в городе действовали три школы. Перегруженные классы, две смены, маленькие спортзалы, изношенные коммуникации, все «прелести» старинного городка. В 2022 году в поселке Машзавода рядом с такой старой школой по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» возвели новую, уже современную. Конечно, она не такая как на «Поле чудес», чуть меньше, но такая же инновационная. А рядом стоящую старую школу №3 снесли и на месте уже строят новую. Их соединят переходом и в Лебедяни появится уже, можно сказать, комплекс школ.
В новом здании школы №3, учебные классы оборудованы на самом современном уровне. Эстетичный дизайн, система видеонаблюдения, актовый зал, широкие коридоры-рекреации с диванчиками, с теннисными столами, детям на переменах есть где отдохнуть.
— В этой школе учатся две моих дочери, во втором и девятом классах. Школа великолепная, нравится всем: учителям, родителям, детям. Мы ждали с нетерпением эту школу, потому, что поселок Машзавода очень большой, дети зашли в новое здание 1 февраля прошлого года. А рядом еще стояла та, старая, которую сейчас снесли, контраст был сильный. Но теперь и на ее месте будет новое здание школы! — рассказала GOROD48 жительница Лебедяни Зоя Ковалева.
Прораб подрядной организации Михаил Цымбал сроком сдачи второго корпуса назвал 2025 год. Корпус будет идентичен первому, на 500 учеников, в нем кроме классных комнат, будут спортивный и актовый залы, интерактивный тир.
Всего за пять лет на территории Липецкой области построено семь школ на 4364 учеников, введены в эксплуатацию новые пристройки к шести школам на 1125 мест, капитально отремонтировано более 120 школ.
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