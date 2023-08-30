«Чтобы все дороги вели в Лебедянь…»

В этом году в Лебедянском районе реализуются несколько крупных проектов по благоустройству и строительству дорог.

Древний город, пожалуй, не припомнит столь масштабных работ по благоустройству как в этом году. Работа кипит повсюду, мостятся плиткой улицы, площади, строятся дороги, создаются общественные пространства. Но самые масштабные работы развернулись возле визитной карточки города — Тяпкиной горы и на Турецком спуске.Скала с известняковыми выходами и так была узнаваема, а скоро станет локацией способной удивить даже видавших многие виды путешественников. Работа у подножия Тяпкиной горы кипит с рассвета до заката, и к концу года гора, в недрах которой, по легенде, спрятал свои сокровища разбойник, ставший затем монахом, Тяпка, станет одновременно и ландшафтным и арт – объектом. Надпись «Лебедянь» венчающую гору обновили, но пока видны сваи, на которых она стоит. Скоро их скроет высаженная зелень. Саму гору подсветят прожекторы. На скалу при помощи проектора будет транслироваться анимация. У подножия откроется детская площадка и арка для свадебных фотосессий, площадь с зонами для отдыха.Одновременно с полной реконструкцией общественного пространства «Тяпкина гора» ведется строительство лестницы на расположенном неподалеку Турецком спуске. Земляной спуск когда-то строили пленённые в русско-турецкой войне 1877-1878 года турки. Теперь же спуск будет с несколькими террасами, металлический, с деревянным настилом.Тяпкину гору и Турецкий спуск объединит на берегу Дона прогулочная зона с пирсами, где можно будет взять на прокат катамаран или лодку и покататься по водной глади Дона.Идея обустройства и соединения двух знаковых для Лебедяни ландшафтных зон победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году и получила федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект благоустройства прошел обязательную общественную экспертизу и согласование с местными жителями.А на самом берегу Дона, над Турецким спуском, от больничного сквера до часовни Петра и Февронии вскоре раскинется обновленная набережная, которую назовут в память об известном уроженце Лебедяни, меценате, много сделавшем для города и района Николае Борцове. Благоустройство набережной финансирует его семья.Одновременно с, по сути, строительством новых общественных пространств – комплекса Тяпкиной горы и Турецкого спуска, сейчас проходит благоустройство Базарной площади. Её уже мостят новой плиткой. Но прежде здесь поработали археологи, они не обнаружили ничего исторически-ценного, что позволило заменить коммуникации, проложить новые сети водоснабжения и водоотведение, а также кабель под электросети и произвести монтаж закладных под новое освещение. Затем здесь установят фонари, высадят туи, которые затем подсветят. В следующем году благоустройство Базарной площади продолжится уже с другой стороны Ново-Казанского собора.Площадь благоустраивается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и активности жителей, которые выбрали ее в ходе всероссийского голосования прошлого года.На Базарной площади мы встретили главу района Романа Ченцова.— Я хочу, чтобы все дороги вели в Лебедянь! Чтобы город, район были не просто удобны и комфортны для проживания, отдыха наших граждан, но и для приезжих, для гостей. Лебедянь это и город для посещений туристами, но в рамках так называемого «маршрута выходного дня». Так вот я хочу, чтобы в Лебедянь приезжали на полноценный отдых, оставались здесь и на неделю, и на десять дней, и на две недели, и больше. Но надо чтобы им было куда пойти, где отдохнуть, что посмотреть. Вот Тяпкина гора, это наш культовый объект. Вскоре он станет совсем иным и не затеряется среди известных, интересных объектов в стране. Кроме того, мы обратились за федеральным финансированием многих других разных проектов. — сказал Роман Ченцов.— Сейчас ведутся переговоры с инвесторами о строительстве большой гостиницы…К слову, чтобы турист спокойно доезжал до Лебедяни, уже практически завершен, осталось только установить дорожные знаки, ремонт 15-километрового отрезка дороги Становое – Троекурово – Лебедянь. Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на этом важном участке укреплены обочины, уложено двухслойное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы под полотном. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Обновленная дорога «бежит» как раз мимо Свято-Димитриевского Илларионовского Троекуровского монастыря, места паломничества православных со всей страны.Не забыты в Лебедянском районе и дети. В городе и районе идут масштабные ремонты нескольких детских садов, строится новая школа.Школа на улице Некрасова принимает уже вид капитального строения. Хотя еще весной этого года на ее месте было чистое поле. За три летних месяца строители возвели уже два этажа – кипит работа по строительству спортивного комплекса школы, монтажу лестничных маршей, устройству систем отопления и водоснабжения, планировке прилегающей территории. Согласно проекту, школа будет состоять из трех корпусов — учебного, общественного и спортивного. В них предусмотрены медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На пришкольной территории разместятся стадион и игровые площадки. Новая школа на Некрасова поможет другие разгрузить городские школы и благодаря введению ее в эксплуатацию дети в Лебедяни смогут учиться в одну смену. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году.Строительство этой современной школы на 1224 места в Лебедяни ведется благодаря нацпроекту «Образование».Большой ремонт идет в детском саду «Ромашка», на улице Чехова. Детский сад построен в 1969 году. За более чем полвека в нем проводили только косметический ремонт. Этим летом детсад ремонтируют капитально — здание заново оштукатурили, в нем заменили систему отопления и канализации, всю сантехнику, все двери.Детей на время капремонта перевели в соседние сады, но уже в октябре они вернутся в свою «Ромашку».Большие ремонты сейчас ведутся и в школе поселка Агроном, проводится капремонт спортзалов в школах сел Мокрое и Ольховец, меняют все окна и полы в школе села Большое Попово и в ее Куликовском филиале. В детских садах №1 и №2 Лебедяни также проходит капремонт зданий, в гимназии №1 меняют кровлю.Еще одну дорогу, регионального значения, ремонтируют по инициативе жителей поселка Инициатор.Сразу на четырех километрах от основной дороги «Вязово-Культура-Волчье» до Инициатора строители сняли старое покрытие, укрепляют обочины. Скоро здесь уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона, отремонтируют остановки, водопропускные трубы, поменяют знаки и нанесут разметку.Ремонт дороги в Инициатор проводится за счет облбюджета, и как нам сообщили в пресс-службе правительства региона — в рамках предвыборных обещаний губернатора. Полностью сдадут дорогу к концу года.