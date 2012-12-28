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сегодня, 10:36
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В Липецкой области за год выявили 74 объекта повышенного риска со свободным доступом

Из 13 «недостроев» в Липецке доступ закрыт только к четырем.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале о работе по сносу небезопасных для детей полуразрушенных построек. Два таких аварийных здания снесли в одном из дворов Грязей, а заодно была ликвидирована стихийная свалка стройматериалов, деревьев и стекла. 

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так было

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так стало

«К сожалению, ситуация с заброшенными зданиями не единична. Только в прошлом году в рамках нашей акции «Безопасность детства» выявлен свободный доступ на 74 объекта повышенного риска (это и «заброшки», и крыши). Из 13 недостроев в Липецке только у четырёх не имелось свободного доступа! После вмешательства прокуратуры на шести объектах было установлено ограждение, в одном — отремонтировано, один объект ликвидирован и по одному велось судебное разбирательство. Работа продолжается и по другим адресам», — рассказал Юрий Таран.

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Комментарии (1)

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Дима
сегодня, 10:57
Металистов 6 муниципальный детский сад после пожара в конце 80-тых сад не функционирует был разрушен вандалами и временем но по сей день не снесён.
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