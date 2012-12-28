В Липецкой области за год выявили 74 объекта повышенного риска со свободным доступом

«К сожалению, ситуация с заброшенными зданиями не единична. Только в прошлом году в рамках нашей акции «Безопасность детства» выявлен свободный доступ на 74 объекта повышенного риска (это и «заброшки», и крыши). Из 13 недостроев в Липецке только у четырёх не имелось свободного доступа! После вмешательства прокуратуры на шести объектах было установлено ограждение, в одном — отремонтировано, один объект ликвидирован и по одному велось судебное разбирательство. Работа продолжается и по другим адресам», — рассказал Юрий Таран.