Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Погода в Липецке
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сегодня, 12:32
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МЧС предупреждает о новых заморозках
Понижение температуры воздуха возможно в ночь с воскресенья на понедельник.
Напомним, из-за заморозков в сельском хозяйстве области с 8 мая действует режим локальной ЧС. Соответствующий указ подписан губернатором области.
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