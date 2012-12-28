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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день
Погода в Липецке
Автомобили, соцсети, фасады домов – чем липчане заменили шествие «Бессмертного полка»
Общество
Цветы к Вечному огню, автопробег, портреты ветеранов – фоторепортаж о 9 мая в Липецке
Общество
Под Ельцом дерево изуродовало автомобиль
Общество
МЧС предупреждает о новых заморозках
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Погода в Липецке
616
сегодня, 12:32
4

МЧС предупреждает о новых заморозках

Понижение температуры воздуха возможно в ночь с воскресенья на понедельник.  

12, 13 мая ночью и утром на территории Липецкой области местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Напомним, из-за заморозков в сельском хозяйстве области с 8 мая действует режим локальной ЧС. Соответствующий указ подписан губернатором области.

заморозки
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Комментарии (4)

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Клара
40 минут назад
Включайте отопление мерзнем,на следующей неделе ,такая же погода.
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Швабра
10 минут назад
Дрова в помощь...
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Дед
42 минуты назад
Прошедшей ночью было -3 градуса мороза в городе,за городом ещё холоднее было.
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и чего тебя
30 минут назад
дед, в морозную ночь из города за город понесло...
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