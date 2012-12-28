Работодатель под псевдонимом «Лёша» подвёл женщину под статью

Женщину-курьера мошенников задержали при получении 600 000 рублей.

В Лебедянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Украины, живущей в городе Котельники Московской области, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая получила в «Телеграме» сообщение от неизвестного под псевдонимом «Леша» и согласилась на предложение подработать курьером телефонных мошенников.Мошенники работали по распространённой схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Во избежание близким человеком уголовной ответственности родственников просили передать деньги. Женщина-курьер была задержана в Лебедяни при получении от потерпевшей 600 000 рублей.На допросе подозреваемая сразу признала вину, а также рассказала о ещё одном аналогичном преступлении.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, теперь женщине вменяют два эпизода преступлений: одного по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и одного по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительно ущерба). Если вина будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.