Общество
107
32 минуты назад

ФКР Липецкой области обновляет 77 устаревших лифтов

Работы по обновлению лифтового оборудования продолжаются в Липецкой области. В рамках региональной программы капитального ремонта в 2026 году заменят 77 подъемников в 27 многоквартирных домов Липецка и Ельца. В половине из запланированных МКД работы уже ведутся. 

Новые лифты устанавливают в домах 90-х годов постройки высотностью от шести до пятнадцати этажей. Лифты обладают скоростью до одного метра в секунду и грузоподъемностью от 400 до 630 кг. В кабинах на панели приказов будет выгравирован герб региона.

Кроме установки базовых элементов — дверей шахты, кабин и шкафов управления — особое внимание уделяется монтажу современных систем безопасности: замков дверей шахт, ограничителей скорости, ловителей и буферов.

Так, в доме № 13 на улице Хорошавина в Липецке работы начались в середине февраля. Специалисты завершили демонтаж старых конструкций во всех четырех подъездах и приступили к монтажу направляющих, противовесов, дверей и кабин. Параллельно ведется замена светильников и заземления. Также для точной остановки кабины оборудование оснащено микропроцессорной системой управления. На всех этапах замены лифтового оборудования контроль за соблюдением технологий осуществляет специализированная организация.

«Согласно регламенту Таможенного союза, до 2030 года всё лифтовое хозяйство, отработавшее нормативный срок, подлежит обязательной замене. Данное требование распространяется, в том числе на дома, формирующие фонд капремонта на специальных счетах. Замена должна быть произведена в сроки, утвержденные региональной программой. В противном случае дома будут переведены на счет регионального оператора», — отметил генеральный директор регионального ФКР Сергей Якунин.

