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21 минуту назад

Одного из пострадавших в страшной аварии в Краснодарском крае детей-спортсменов выписали из больницы

Сегодня Алиса с мамой возвращаются в Липецк. Тем временем на лечение и реабилитацию пострадавших детей собрали около 1,6 миллиона рублей. А cпортшкола №7 и неравнодушные велосипедисты готовят гонку имени Максима Раилко.

Одного пострадавшего в страшном ДТП 1 апреля в Краснодарском крае ребенка — Алису — вчера выписали из больницы. Девочка с матерью сегодня возвращается на поезде в Липецк. Об этом рассказала тренер спортшколы №7 Елена Королёва.

Ещё одному ребёнку  — Мише сняли повязку и разрешили выходить гулять на улице, на этой неделе тоже ожидается выписка. Глеб продолжает лечение и тоже идёт к выздоровлению. Алина пока без сознания: девочка уже две недели в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, четверо воспитанников липецкой спортивной школы №7 попали в аварию вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. Навстречу автомобилю «Лада-Приора» под управлением тренера Максим Раилко выехала «Шкода Октавиа» 44-летнего местного жителя. В лобовом столкновении тренер погиб, а подростки-спортсмены получили тяжелейшие травмы. Выяснилось, что 44-летний водитель «Шкоды» сел за руль пьяным. Краснодарский СК возбудил в его отношении уголовное дело, водитель арестован на время следствия.

В Липецке объявили сбор помощи на лечение и реабилитацию пострадавших детей: собрали на уже около 1,6 миллиона рублей: по 400 тысяч с небольшим на каждую семью.

«Когда я спонтанно объявила этот сбор, то думала, что было бы здорово собрать по 100 тысяч каждому ребенку. Эта отметка была преодолена в первые 2-3 дня. Прошло 15 дней, а переводы все ещё доходят. Очень многие люди подключились к помощи и распространению информации о нашей беде. Не только весь Липецк поучаствовал, но, кажется, и половина России ещё. Если перечислять все сообщества, школы, коллективы, не хватит символов в посте, чтобы всех назвать», — отметила Елена Королёва.

Как сообщила в своём Telegram-канале начальник департамента по физкультуре и спорту администрации Липецка Ксения Казакова, ребята из cпортшколы №7 и неравнодушные велосипедисты готовят гонку имени Максима Раилко.

«Я вам обещаю, это будет самая мощная гонка за всю историю проведения велозаездов в Липецке. И не только», — отметила Ксения Казакова.

Фото с места аварии —  vk.com/autokrd, видео - kuban.sledcom.ru
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