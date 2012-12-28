Одного из пострадавших в страшной аварии в Краснодарском крае детей-спортсменов выписали из больницы

Сегодня Алиса с мамой возвращаются в Липецк. Тем временем на лечение и реабилитацию пострадавших детей собрали около 1,6 миллиона рублей. А cпортшкола №7 и неравнодушные велосипедисты готовят гонку имени Максима Раилко.