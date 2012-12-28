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1837
сегодня, 12:15
7

В Липецкой области введен режим воздушной опасности

Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности. По двухуровневой системе оповещения это желтый уровень опасности.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
БПЛА
воздушная опасность
жёлтый уровень
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Светлана
39 минут назад
Почему не работает ни какое оповещение?нет смс?приложение МЧС тоже не работает
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МЧС
19 минут назад
потому что ни какой опасности и нет, пыль в глаза народу и все...
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Петя
27 минут назад
Написано же - не паникуйте. Чё непонятно?
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Мчс
47 минут назад
Мчс сегодня не оповещает?
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007
53 минуты назад
Сколько еще
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Липчанин
56 минут назад
Это летят перелётные птицы. Всё нормально. Это каждый год так. Как половодье, так птицы прилетают.
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Патриот
сегодня, 12:25
До истерики по поводу смс осталось 3.. 2.. 1..
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