В Липецкой области введен режим воздушной опасности

Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности. По двухуровневой системе оповещения это желтый уровень опасности.«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.