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Происшествия
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сегодня, 14:20
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Гендиректор строительной фирмы оштрафован на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп
Гендиректор ООО «Чаплыгингосстрой» в интересах фирмы передал миллион рублей двум организациям с целью победы в торгах по муниципальному контракту.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, прокуратурой было установлено, что гендиректор в интересах фирмы передал миллион рублей двум организациям с целью победы в торгах по муниципальному контракту.
Гендиректор ООО «Чаплыгингосстрой» полностью признал вину и просил при назначении наказания учесть имущественное и финансовое положение компании, снизив размер наказания в виде штрафа до размера менее минимального. В результате суд оштрафовал гендиректора на 500 тысяч рублей без конфискации денег.
Вместе с этим, 2 марта 2024 года Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 204 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Чаплыгингосстрой», и по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ в отношении двух сотрудников организаций, которые получили денежное вознаграждение.
«По данным следствия, 2 марта директор ООО по строительству зданий, во исполнение договорённостей с руководством двух конкурирующих фирм, передал одному из них миллион рублей, предназначенный за отказ конкурентов от контракта по строительству жилых домов и создание условий для его победы в аукционе», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.
Предпринимателей задержали с поличным сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке Росгвардии.
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