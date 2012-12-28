Трое предпринимателей задержаны в Добровском районе по подозрению в коммерческом подкупе

По данным следствия, одна строительная фирма подкупила две другие, чтобы получить выгодный контракт.





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Областное управление следственного комитета сообщило сегодня о возбуждении уголовных дела о коммерческом подкупе в крупном размере, получении такого подкупа и покушении на получение подкупа.«По данным следствия, 2 марта директор ООО по строительству зданий, во исполнение договорённостей с руководством двух конкурирующих фирм, передал одному из них миллион рублей, предназначенный за отказ конкурентов от контракта по строительству жилых домов и создание условий для его победы в аукционе», — говорится в сообщении пресс-службы СК.Предпринимателей задержали с поличным сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке Росгвардии.«В отношении получателя подкупа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено обвинение. Соучастники находятся под подпиской о невыезде», — добавили в СК.