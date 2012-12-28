Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус
Общество
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
Общество
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Общество
Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей
Происшествия
Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей
Происшествия
Читать все
В липецких парках завтра заработают аттракционы
Культура
Липчане жалуются на замор рыбы на пруду 3-го участка ЛТЗ
Общество
Улица Барашева закрыта для проезда
Общество
Водопровод на улице Барашева отремонтировали
Общество
Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ
Общество
Сегодня спасателям поступило сообщение о подтоплении одного участка дороги
Общество
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
В Липецкую область планировали завезти крупную партию наркотиков
Происшествия
Для решения проблем ЖКХ в Липецке создают «Клуб городского жителя»
Общество
НЛМК проводит акцию по сбору старой электротехники для переработки
НЛМК Live
Читать все
Общество
626
сегодня, 15:19
7

Липчане жалуются на замор рыбы на пруду 3-го участка ЛТЗ

А также на резкое обмеление пруда.

В редакцию GOROD48 обратилось сразу несколько липчан с сообщениями о заморе рыбы и обмелении пруда 3-го участка жилой зоны ЛТЗ.

«Экологическая катастрофа! Погиб исторический пруд! Весь его живой мир погиб!», — пишет Евгений Тихонов.

«Прошу сделать репортаж о катастрофическом резком обмелении, предположительно, после ремонтных работ проезжей части состоянии пруда на 3-м участке в районе ЛТЗ. Нужно срочно обратить внимание на эту экологическую проблему. Пруда больше нет! А ведь как водный объект он находится на балансе управления главного смотрителя Липецка», —  попросила Юлия Давыдова.

y3aBN5PMfRE.jpg

tBFtmByRX0g.jpg

tdObjTN012Y.jpg

NsqofGnnEy8.jpg

dxhUtI2jK_g.jpg

-HS_FlU0xsM.jpg

APfJgaeCZ84.jpg

GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липецка и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Добавим, что год назад в марте липчанин Валерий Колосов также  обнаружил в пруду замор рыбы и разместил фотографию в социальных сетях.

edd9e03e02291c71d195faa3af77e857.jpg

В марте 2023-го Центр экологических проектов исследовал пробы воды из места замора рыбы, а также сточной воды из трубы, расположенной на расстоянии метра от пруда, и не обнаружил признаков химического загрязнения водоема. Вместе с тем было установлено превышение нормативов содержания в воде ионов аммония, фосфатов и железа. А на покрытой льдом поверхности пруда проверяющие нашли бытовой мусор. По итогам прошлогодней проверки прокуратура подготовила в адрес управления главного смотрителя Липецка представление об устранении нарушений.

Фото Евгений Тихонов
рыба
пруд
экология
0
3
3
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кто раскажет?
32 минуты назад
Об историчности этого пруда, раз все остальные пруды Липецка и района не исторические.
Ответить
о
39 минут назад
а что жаловаться? надо было лунки зимой бурить, сами виноваты
Ответить
777
40 минут назад
В этом пруду рыбы больше чем воды.
Ответить
. житель
55 минут назад
Управление главного смотрителя интересуют только деньги.
Ответить
Сталин И.В
сегодня, 15:45
Ни одной лунки на пруду, задохнулась рыбка то.
Ответить
Бабаха
сегодня, 15:42
И опять никто не виноват, в этом городе кумовство рулит, явно какой то сброс был, так просто рыба не вымерает, сейчас узнают чья фирма сбросила, откат и дальше делай свои дела, печально всё это, печально...
Ответить
Горожанин Липецка
сегодня, 15:29
Нет слов какое безобразие в каком веке мы живем.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru