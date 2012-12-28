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Общество
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сегодня, 15:19
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Липчане жалуются на замор рыбы на пруду 3-го участка ЛТЗ
А также на резкое обмеление пруда.
«Экологическая катастрофа! Погиб исторический пруд! Весь его живой мир погиб!», — пишет Евгений Тихонов.
«Прошу сделать репортаж о катастрофическом резком обмелении, предположительно, после ремонтных работ проезжей части состоянии пруда на 3-м участке в районе ЛТЗ. Нужно срочно обратить внимание на эту экологическую проблему. Пруда больше нет! А ведь как водный объект он находится на балансе управления главного смотрителя Липецка», — попросила Юлия Давыдова.
GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липецка и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Добавим, что год назад в марте липчанин Валерий Колосов также обнаружил в пруду замор рыбы и разместил фотографию в социальных сетях.
В марте 2023-го Центр экологических проектов исследовал пробы воды из места замора рыбы, а также сточной воды из трубы, расположенной на расстоянии метра от пруда, и не обнаружил признаков химического загрязнения водоема. Вместе с тем было установлено превышение нормативов содержания в воде ионов аммония, фосфатов и железа. А на покрытой льдом поверхности пруда проверяющие нашли бытовой мусор. По итогам прошлогодней проверки прокуратура подготовила в адрес управления главного смотрителя Липецка представление об устранении нарушений.
Фото Евгений Тихонов
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