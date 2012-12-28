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Общество
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сегодня, 14:32
Состояние пруда 3-го участка после зимы оценят специалисты
В конце марта в редакцию GOROD48 обратилось сразу несколько липчан с сообщениями о заморе рыбы и обмелении пруда 3-го участка жилой зоны ЛТЗ.
Напомним, в конце марта в редакцию GOROD48 обратилось сразу несколько липчан с сообщениями о заморе рыбы и обмелении пруда 3-го участка жилой зоны ЛТЗ. На жалобы липчан оперативно отреагировали в мэрии: проблемы пруда решали и будут дальше решать.
«Одна из самых насущных проблем 3-го участка в районе Тракторостроителей – подтопление территории рядом с прудом особенно актуальна с приходом осени. Ранее была выяснена причина подтопления — повреждение водовода диаметром 100 миллиметров. Так как трубопровод пролегает под дорогой с интенсивным движением, было принято решение временно вывести участок из эксплуатации и проложить порядка 80 метров новой трубы. Кроме того, городские службы откачали воду в пруду. Уровень, который возвышался над асфальтом, снизили на 15 сантиметров, что позволит исключить подтопление прибрежных зон в том числе в период дождей и паводка, так как вода сможет уходить в пруд. К временным неудобствам жители отнеслись с пониманием. «РВК» установили утечку на сетях, заменили участок водопровода. Однако теперь местные жители столкнулись с другой проблемной – пруд обмельчал. На единой платформе прошло всероссийское голосование за территории, которые необходимо обновить. Всего в Липецке было предложено 21 пространство, жители проголосовали за 15 территорий, которые вошли в приоритетный перечень на преобразование. Одной из них стало место отдыха в районе пруда 3 участка ЛТЗ – за эту территорию отдали 2458 голосов», — отметили в пресс-службе администрации Липецка.
Эксперты будут и дальше искать варианты по наполняемости самого водоема, чтобы в межсезонье он не выходил из берегов и не пересыхал в теплое время года. Предстоит провести обследования по вопросу искусственного или естественного наполнения пруда, а также разработать проекты на комплексное преображение территории. Кроме того, ведется поиск дополнительных источников финансирования.
Фото Евгений Тихонов
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