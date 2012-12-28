За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей

Управление потребрынка определило среднюю стоимость путёвки.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установило среднюю стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря Липецкой области. Стоимость путёвки на 21 день определена в 37 110 рублей.«Данная стоимость применяется исключительно для определения размера компенсации родителям за путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области», — отмечают в пресс-службе управления потребрынка.Стоимость путевки детям в оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, у которых хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности, возмещается в размере 50% от установленной управлением потребрынка средней стоимости путевки. Таким образом, предстоящим летом родителям могут быть возмещены затраты на приобретение путевок на 21 день в размере 18 555 рублей. Возмещением денег занимается областное автономное учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха».