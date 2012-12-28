«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Происшествия
234
43 минуты назад
1
За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей
Управление потребрынка определило среднюю стоимость путёвки.
«Данная стоимость применяется исключительно для определения размера компенсации родителям за путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области», — отмечают в пресс-службе управления потребрынка.
Стоимость путевки детям в оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, у которых хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности, возмещается в размере 50% от установленной управлением потребрынка средней стоимости путевки. Таким образом, предстоящим летом родителям могут быть возмещены затраты на приобретение путевок на 21 день в размере 18 555 рублей. Возмещением денег занимается областное автономное учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха».
0
0
0
0
0
Комментарии (1)