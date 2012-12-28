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сегодня, 20:48
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Поврежденный водопровод на Опытной: отключены 16 домов и 25 улиц частного сектора

Для устранения утечки на водоводе поврежденном «Первой Сетевой компанией» у дома №8б по улице Железнякова, «РВК-Липецк» отключило холодную воду в домах по следующим адресам:

ул. Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19; ул. Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;

частный сектор: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Полевая, ул. Можайского, ул. Степанищева, Боевой проезд, ул. Совхозная; ул. Одесская;  ул. Станционная, ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Отрадная; ул. Утренняя; ул. Лучистая; ул. Ясная; ул. Просторная; пер. Беговой; ул. СНТ Металлург-1, а так же возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

Цистерны с водой подъедут на улицы Степанищева, 11-17, и Пришвина, 19.
отключения
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Житель Неделина
сегодня, 21:14
Повредили на Опытной, а на улице Неделина сегодня весь день нет холодной воды, тоже из-за подрядчика
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Kayoura
сегодня, 21:06
Уже 3-4 раза горе строители оставляют Опытную без воды. Ужас какой-то! Диверсия, не иначе.
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Доброжелатель
54 минуты назад
Опытная на схемах не обозначена)))
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Ольга
сегодня, 21:02
Пришвина 13 то горим, то тонем ,то мерзнем, то засуха.
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