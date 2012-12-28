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Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
На Опытной станции строители повредили водопровод: в системах жилых домах может снизиться давление
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
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Гендиректор торговой фирмы подозревается в уклонении от налогов на более чем в 71 миллион рублей
Общество
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сегодня, 20:48
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Поврежденный водопровод на Опытной: отключены 16 домов и 25 улиц частного сектора
ул. Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19; ул. Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;
частный сектор: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Полевая, ул. Можайского, ул. Степанищева, Боевой проезд, ул. Совхозная; ул. Одесская; ул. Станционная, ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Отрадная; ул. Утренняя; ул. Лучистая; ул. Ясная; ул. Просторная; пер. Беговой; ул. СНТ Металлург-1, а так же возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Цистерны с водой подъедут на улицы Степанищева, 11-17, и Пришвина, 19.
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