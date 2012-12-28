На Опытной станции строители повредили водопровод: в системах жилых домах может снизиться давление

Строительная организация повредила магистральный водопровод диаметром 400 мм при прокладке кабеля в районе дома №8б на улице Железнякова. В связи с этим у жителей ближайших к Опытной станции микрорайонов может наблюдаться понижение давления воды. Об этом сообщает администрация Липецка.На место аварии выехала бригада «РВК-Липецк». Если для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить водоснабжение, адреса домов, попавших под отключение, компания сообщит дополнительно.