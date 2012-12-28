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57 минут назад
5

На Опытной станции строители повредили водопровод: в системах жилых домах может снизиться давление

Строительная организация повредила магистральный водопровод диаметром 400 мм при прокладке кабеля в районе дома №8б на улице Железнякова. В связи с этим у жителей ближайших к Опытной станции микрорайонов может наблюдаться понижение давления воды. Об этом сообщает администрация Липецка.

На место аварии выехала бригада «РВК-Липецк». Если для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить водоснабжение, адреса домов, попавших под отключение, компания сообщит дополнительно. 

коммунальная авария
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Валерий
9 минут назад
Это куда же хотели захоронить кабель, если такой трубопровод должен лежать как минимум на глубине 1.8м, что за строители, не понятно
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Лена
17 минут назад
Очень смешно.Уже 4ый час нет вообще воды...на улице Пришвина. Никакой...
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Работяга
26 минут назад
Город 48 знаю секрет который может быть просто сенсацией!!! Строители его не знают. Продам вам или им ......
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Сергей
33 минуты назад
На опытной как всегда , то света нет , то воды. Когда закончится этот бардак?
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indesit
42 минуты назад
Что за новояз?
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