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Общество
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57 минут назад
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На Опытной станции строители повредили водопровод: в системах жилых домах может снизиться давление
На место аварии выехала бригада «РВК-Липецк». Если для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить водоснабжение, адреса домов, попавших под отключение, компания сообщит дополнительно.
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