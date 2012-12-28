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сегодня, 19:34
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Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД

В редакцию GOROD48 попало очередное видео авторегистратора, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД.

На улице 50 лет НЛМК недалеко в Липецке от магазина «Метро» автомобили остановились в три ряда на красный сигнал светофора. И в тот момент когда только загорелся зеленый сигнал слева три ряда на приличной скорости по встречке через перекресток объехал белый автомобиль «Шкода».
нарушение ПДД
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Доносчик-стукач
9 минут назад
Автохлам. Ну , знаешь и знаешь.Существуй и дальше с этим. Я не против.
Ответить
Доносчик-стукач
12 минут назад
Автохлам. Ну , знаешь и знаешь.Существуй и дальше с этим. Я не против.
Ответить
Автохам
6 минут назад
А я у тебя разрешения и не спрашивал)))
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КГБ
24 минуты назад
Автохам ,вы что ,сами напрашиваетесь ,чтобы вами занялись специальные органы ?
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Автохам
16 минут назад
Ты то тут причём?
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Автохам
22 минуты назад
Ты то тут причём?
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Думаю
29 минут назад
Памперсы мокрые.
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Автохам
31 минуту назад
Зато теперь мы знаем ответ на вопрос Довлатова "Кто написал 4 миллиона доносов?"
Ответить
Автохам
31 минуту назад
Зато теперь мы знаем ответ на вопрос Довлатова "Кто написал 4 миллиона доносов?"
Ответить
vlad
38 минут назад
У него всё ещё впереди, пока пусть наслаждается.
Ответить
vlad
39 минут назад
У него всё ещё впереди, пока пусть наслаждается.
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КузьмичЬ
42 минуты назад
Липецкий форсаж - дрифт на манеже
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Липчанин
53 минуты назад
Может живот прихватило?
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