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Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
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Происшествия
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сегодня, 19:34
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Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
В редакцию GOROD48 попало очередное видео авторегистратора, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД.
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