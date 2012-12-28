Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД

В редакцию GOROD48 попало очередное видео авторегистратора, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД.

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На улице 50 лет НЛМК недалеко в Липецке от магазина «Метро» автомобили остановились в три ряда на красный сигнал светофора. И в тот момент когда только загорелся зеленый сигнал слева три ряда на приличной скорости по встречке через перекресток объехал белый автомобиль «Шкода».