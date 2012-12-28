Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Происшествия
681
сегодня, 13:19
2
Задержан сбежавший с места аварии 38-летний водитель
Ночью 10 марта на улице Студеновской перевернулся и задел «Ладу Гранту» автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» с места аварии сбежал. Сегодня полицейские сообщили, что водитель найден и арестован на трое суток.
За оставление места ДТП водителю назначены трое суток административного ареста.
«Установлено, что водитель «ВА2-2114» допустил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло столкновение автомобилем «Лада Гранта». По счастливой случайности никто из участников столкновения не пострадал, а виновник аварии с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении полиции.
0
0
0
3
3
Комментарии (2)