Задержан сбежавший с места аварии 38-летний водитель

Ночью 10 марта на улице Студеновской перевернулся и задел «Ладу Гранту» автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» с места аварии сбежал. Сегодня полицейские сообщили, что водитель найден и арестован на трое суток.





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Сотрудники Госавтоинспекции отыскали 38-летнего водителя, по вине которого ночью 10 марта на улице Гагарина произошло ДТП. В его действиях полицейские усмотрели нарушение сразу трех статей административного кодекса: ч. 4 ст. 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части), ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП), ст. 12.33 (повреждение дорожных сооружений).За оставление места ДТП водителю назначены трое суток административного ареста.«Установлено, что водитель «ВА2-2114» допустил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло столкновение автомобилем «Лада Гранта». По счастливой случайности никто из участников столкновения не пострадал, а виновник аварии с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении полиции.