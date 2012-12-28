Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два БПЛА подавлены в Становлянском районе
Происшествия
Вблизи границ области замечены беспилотники: введен желтый уровень опасности
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам
Происшествия
Осталось немного: липчанам рассказали, когда наступит метеорологическая весна
Погода в Липецке
38-летнего мужчину 15 минут избивали деревянным бруском
Происшествия
Ельчанин пожаловался на постановление военного комиссара и выиграл суд
Общество
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Общество
«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте
Общество
На избирательных участках предлагают бесплатный чай с блинами
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +7
Погода в Липецке
Читать все
Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Общество
Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери
Общество
Безработная вдова пыталась похитить прокладки и продукты
Происшествия
78-летний пенсионер решил стать брокером и перевёл мошенникам 615 000 рублей
Происшествия
Украденный холодильник 27-летняя женщина увезла домой на санках
Происшествия
Задержан сбежавший с места аварии 38-летний водитель
Происшествия
Бой-баба: 39-летняя липчанка побила мужчину и сняла с него обручальное кольцо
Происшествия
1 апреля на дорогах области вводится сезонное ограничение по весу грузовиков
Общество
Мэрия получила ложное сообщение о минировании
Происшествия
Семь сотрудников НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»
Общество
Читать все
Происшествия
681
сегодня, 13:19
2

Задержан сбежавший с места аварии 38-летний водитель

Ночью 10 марта на улице Студеновской перевернулся и задел «Ладу Гранту» автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» с места аварии сбежал. Сегодня полицейские сообщили, что водитель найден и арестован на трое суток. 

Сотрудники Госавтоинспекции отыскали 38-летнего водителя, по вине которого ночью 10 марта на улице Гагарина произошло ДТП. В его действиях полицейские  усмотрели нарушение сразу трех статей административного кодекса:  ч. 4 ст. 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части), ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП), ст. 12.33 (повреждение дорожных сооружений).

За оставление места ДТП водителю назначены трое суток административного ареста.


«Установлено, что водитель «ВА2-2114» допустил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло столкновение автомобилем «Лада Гранта». По счастливой случайности никто из участников столкновения не пострадал, а виновник аварии с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении полиции.

авария
ДТП
0
0
0
3
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая)
33 минуты назад
Да в шоке, в шоке он был - перевернулся жы) А автомобиль-то его?
Ответить
ха
42 минуты назад
трое суток и все? и три штрафа, ржу не могу
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru