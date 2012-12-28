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Происшествия
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26 минут назад
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Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Липчане собирают деньги на лечение и реабилитацию попавшей в ДТП девочки.
Напомним, 4 марта около 19:00 в селе Елецкое Липецкого района на улице 9 Мая под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя школьница. Девятиклассницу госпитализировали в реанимацию Областной детской больницы.
Водитель «Ниссана» была пьяна и после того, как сбила девочку, скрылась с места аварии. За ней погнался таксист. Уже в другом месте женщина-водитель «Ниссана» попала в очередное ДТП — но оно было уже механическим, в нём никто не пострадал. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Гимназия №64 Липецка, где работает мама пострадавшей в ДТП девочки, объявили сбор помощи.
«У одной из сотрудниц нашего пищеблока Елены случилось несчастье: ее 16-летняя дочь была сбита водителем автомобиля. Об этом недавно писали местные СМИ. Девушка находится в крайне тяжелом состоянии и ей требуется дорогостоящее лечение и реабилитация. Мы собираем средства на оплату лечения, реабилитации и лекарств, которые помогут ей вернуться на ноги. Давайте не останемся равнодушными и окажем посильную помощь семье. Денежные средства с пометкой <Лена> можно перечислять на карту Морозовой Татьяны Ивановны 8 (920) 242-40-61 или Пушилиной Евгении Сергеевны +7 (920) 521-52-13 .Также часть средств, собранных на ярмарке 17 марта, будет передана семье», — говорится на странице гимназии « ВКонтакте».
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