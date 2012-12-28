Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Каждый четвертый ученик Липецка не желает обедать в школе
Общество
54-летний липчанин избил жену до полусмерти из-за воспитания дочери
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов
Общество
К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
Общество
Читать все
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов
Происшествия
Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
Почти на 30 прудах пробурены сотни лунок и прорублены десятки майн для спасения рыбы
Общество
Шестеро закладчиков получили от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 2 месяцев лишения свободы
Происшествия
«Лед тронулся. Сграффито возвращается!»
Общество
Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета
Происшествия
Резидента ОЭЗ «Липецк» оштрафовали на 5 миллионов рублей
Экономика
Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Происшествия
Читать все
Происшествия
376
26 минут назад
1

Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату

Липчане собирают деньги на лечение и реабилитацию попавшей в ДТП девочки.

Сбитая 4 марта «Ниссаном» под управлением пьяной женщины-водителя девятиклассница пришла в сознание и переведена из реанимации в обычную палату. Сейчас рядом с ней в больнице находится мама Елена. Об этом GOROD48 рассказала сестра пострадавшей София.

Напомним, 4 марта около 19:00 в селе Елецкое Липецкого района на улице 9 Мая под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя школьница. Девятиклассницу госпитализировали в реанимацию Областной детской больницы.

BulC1UgTgS8.jpg

Водитель «Ниссана» была пьяна и после того, как сбила девочку, скрылась с места аварии. За ней погнался таксист. Уже в другом месте женщина-водитель «Ниссана» попала в очередное ДТП — но оно было уже механическим, в нём никто не пострадал. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Гимназия №64 Липецка, где работает мама пострадавшей в ДТП девочки, объявили сбор помощи.

«У одной из сотрудниц нашего пищеблока Елены случилось несчастье: ее 16-летняя дочь была сбита водителем автомобиля. Об этом недавно писали местные СМИ. Девушка находится в крайне тяжелом состоянии и ей требуется дорогостоящее лечение и реабилитация. Мы собираем средства на оплату лечения, реабилитации и лекарств, которые помогут ей вернуться на ноги. Давайте не останемся равнодушными и окажем посильную помощь семье. Денежные средства с пометкой <Лена> можно перечислять на карту Морозовой Татьяны Ивановны 8 (920) 242-40-61 или Пушилиной Евгении Сергеевны +7 (920) 521-52-13 .Также часть средств, собранных на ярмарке 17 марта, будет передана семье», — говорится на странице гимназии « ВКонтакте».
ДТП
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не удивлюсь
14 минут назад
Если местное правосудие найдёт кучу смягчающих обстоятельств как это было с "танцующий леди".
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru