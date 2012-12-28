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Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
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сегодня, 09:44
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До Липецкой области БПЛА не долетели
Что же произошло? Этот вопрос GOROD48 адресовал начальнику главного управления МЧС России по Липецкой области, генерал-майору внутренней службы Василию Разумнову. «На территории Липецкой области на данный момент никаких событий, связанных с воздушной опасностью не произошло», — заявил Василий Разумнов.
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