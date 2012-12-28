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сегодня, 09:44
42

До Липецкой области БПЛА не долетели

Утром многих липчан разбудил сигнал воздушной тревоги и sms-сообщения о  воздушной опасности. В своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов сообщил о  приближающихся со стороны Украины БПЛА. В 07:00 был дан отбой воздушной тревоге.

Что же произошло? Этот вопрос GOROD48 адресовал начальнику главного управления МЧС России по Липецкой области, генерал-майору внутренней службы Василию Разумнову. «На территории Липецкой области на данный момент никаких событий, связанных с воздушной опасностью не произошло», — заявил Василий Разумнов.
воздушная тревога
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Комментарии (42)

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Татьяна
4 минуты назад
Район Карьер. Никаких оповещений, даже смс не было.
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Созерцатель
8 минут назад
Опять не долетели??? И куда уходят налоги украинцев??
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Ольха
10 минут назад
Ул. Меркулова остановка у Армады : никаких сигналов оповещения не было, увы!
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Алла
11 минут назад
На московской было слышно,но не всем домам
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Патриот
11 минут назад
Слава российской ПВО!
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Тимофей
14 минут назад
Эх МЧС, МЧС.................
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Долгожительница
17 минут назад
Где гарантия, что в дни выборов не будет подобных эпизодов? Некоторые школы, на территории которых нет избирательных участков, в дни выборов будут проводить занятия, в некоторых будут ярмарки. Смогут ли администрация и департамент образванияобеспечить безопасность детей, которые будут посещать школы в эти дни, если даже с оповещением населения сработали кое-как и спустя рукава.
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Эфа
18 минут назад
Успеют ещё.
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знаток
19 минут назад
всё идёт по плану путина
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Естественно
12 минут назад
Мы работаем спокойно, а им даже весь мир помочь не может. Вот и бесятся.
Ответить
Истерика
20 минут назад
Мы попадаем в рай, а они - в ад.
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