Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети

Нас ждут концерты и мастер-классы.

Теплее не станет

Днём в Липецке от +5 до +7 градусов, дожди, иногда мокрый снег.

DSC_604712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Балмочных, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а;
- ул. Военный Городок, 12, 14, 16, 19;
- ул. Гагарина, 3, 3/1, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 75, 73/2, 73/3, 75/2, 77, 79/2;
- ул. Игнатьева, 39, 41;
- ул. Космонавтов, 2, 3а, 3б, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 8, 10, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 16а,16б, 18, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24, 24/1;
- ул. Краснознаменная, 13;
- ул. Липецк-2, 15, 20,163;
- ул. Терешковой, 13а;
- ул. Тельмана, 21;
- ул. Шаталовой, 8;
- пр-д Строителей, 4.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Вольная, 13, 15;
- ул. Лучистая, 15, 40;
- ул. Новая, 33, 38;
- ул. Новотепличная, 38, 40, 49б, 49в, 53;
- ул. Одесская;
- ул. Осипенко, 4;
- ул. Отрадная;
- ул. Пришвина;
- ул. Просторная, 2, 12;
- ул. Раздольная, 34;
- ул. Совхозная,. 128а, 132;
- ул. Станционная;
- ул. Степанищева, 11, 13, 17;
- ул. Утренняя, 1;
- ул. Ягодная, 12, 38;
- ул. Ясная, 11;
- пл. Героев;
- Садоводчество «Дачный 3»;
- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;
- Садоводчество «Дачный 5»;
- Садоводчество «Липецкстрой»;
- Садоводчество «Металлург 1»;
- Садоводчество «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Пробки

В понедельник движение в городе особенно сложное, поэтому не обойтись без ссылки на приложение, которое может предупредить о пробках.


Отчётный концерт

В 18:00 в Детской школе искусств №1 им. М. Глинки (ул. Интернациональная, 53а) состоится отчётный концерт воспитанников фортепианного отделения (6+).

ydudwXPAvChcGCxNvrD36hDTOYDrQI2pp1eSogoSLZPPCYl1uKhfmeG6ljPy-r-f0SDTG2-0ck-6GS16L4d8ynsd.jpg

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Русские народные инструменты

В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика» (12+).

knvturac5u2qcb6ot2rqndsoztte2e5x.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Балалайки, дудочки, трещотки на главной концертной сцене региона.

Евангелие

В 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся «Час с Библией» (12+).

Без имени.jpg

Читать будут Евангелие от луки, главу 4. Дла всех, кто интересуется вопросами религии и историей.

Матрёшка

В 10:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) состоится мастер-класс по народным промыслам «Русская матрёшка» (6+).

5974bb4b1cbb3e04ea089d1dcemz--russkij-stil-matreshka-klassicheskaya.jpg

Как изготовить и самостоятельно расписать один из самых узнаваемых русских сувениров.

Куда пойти учиться

Среди родителей 9-классников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 12%. Поступать в вузы будут дети 65% опрошенных, сообщили в SuperJob

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 17% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 13%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты - 10%. Далее следуют юристы и учителя (по 7%), PR-менеджеры и экономисты - по 5%.

IMG_1806 копия.jpg

Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления являются лидерами: 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве - 17%. Третье место заняла медицина - 11%. В топ-5 вошли педагогика - 10%, а также юриспруденция и строительство - по 7%.

Дорогие липчане! Последняя неделя апреля наверняка принесёт немало событий и новостей. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Комментарии (6)

Артем
16 минут назад
Подруга в ВК скинула фотку из Москвы, там за ночь сугробы намело.
Электорат
32 минуты назад
Доброе утро нашим сладеньким депутатам!
Воздушное Метро Пипецка
32 минуты назад
А проезд работает. Всё по расписанию. VIPы в МГУ. Остальные как у кого получится.
кит
44 минуты назад
У меня за окном белые шмели летают !Такие крупные хлопья снега, разгоняемые ветром !
Тоня
49 минут назад
теперь главный вопрос, затянется ли отопительный сезон на начало мая? не хотелось бы получить квитанцию за май с отоплением.
кот А пульт
52 минуты назад
Мои расчеты показывают, что лучше никуда не идти учиться, а идти работать; навыки получать в процессе, дабы — вакансий сейчас много, берут без опыта, готовы обучать в процессе работы.
