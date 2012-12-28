Липецкая область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса

Липецкая область оказалась на 19 месте в рейтинге российских регионов по платежной дисциплине бизнеса. Исследование представило РИА Новости.



Доля просроченной задолженности юридических лиц в Липецкой области на 1 марта 2026 года составила 1,7% — за год она выросла на 0,42 процентных пункта. При этом корпоративный портфель в регионе увеличился за 12 месяцев на 9,9%. Доля корпоративного портфеля в общероссийском объеме составила 0,42%.Ранжирование регионов проводилось на основе данных Центробанка РФ. Доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц перед банками оценивалась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности. Прирост рассчитывался за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.В среднем по России доля просроченной задолженности бизнеса по кредитам составила 3,55% — диапазон варьировался от 0,02% до 45,21%. Самыми дисциплинированными заемщиками оказались юрлица Чукотского автономного округа (0,02%), Магаданской области (0,25%), Забайкальского края (0,28%). Среди аутсайдеров — бизнес Ненецкого автономного округа (45,21%), Дагестан (30,74%).