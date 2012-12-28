110
сегодня, 16:30
Липецкая область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса
Липецкая область оказалась на 19 месте в рейтинге российских регионов по платежной дисциплине бизнеса. Исследование представило РИА Новости.
Ранжирование регионов проводилось на основе данных Центробанка РФ. Доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц перед банками оценивалась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности. Прирост рассчитывался за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.
В среднем по России доля просроченной задолженности бизнеса по кредитам составила 3,55% — диапазон варьировался от 0,02% до 45,21%. Самыми дисциплинированными заемщиками оказались юрлица Чукотского автономного округа (0,02%), Магаданской области (0,25%), Забайкальского края (0,28%). Среди аутсайдеров — бизнес Ненецкого автономного округа (45,21%), Дагестан (30,74%).
0
0
0
0
2
