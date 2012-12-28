Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Налоговик «вернул» переплаты умерших в личный карман
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
ОРВИ за неделю заболели 3898 человек
Здоровье
Липецкая область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса
Экономика
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Здоровье
66
35 минут назад

ОРВИ за неделю заболели 3898 человек

Заболеваемость немного снизилась.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 3898 человек, в том числе четверо — гриппом. Такая заболеваемость на 4% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 26%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62% всех случаев.

Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.

Коронавирус с 20 по 26 апреля выявили у 20 человек, что на 5% ниже уровня предыдущей недели.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
