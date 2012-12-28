ОРВИ за неделю заболели 3898 человек

Заболеваемость немного снизилась.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 3898 человек, в том числе четверо — гриппом. Такая заболеваемость на 4% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 26%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62% всех случаев.Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирус с 20 по 26 апреля выявили у 20 человек, что на 5% ниже уровня предыдущей недели.