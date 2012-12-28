Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»

За рулем автомобиля с московскими номерами оказался липчанин.

В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратился свидетель маневра водителя «Мерседеса» с московскими номерами на улице Механизаторов в Липецке 21 апреля.Судя по записи видеорегистратора, водитель «Мерседеса» повернул на противоположную сторону через двойную сплошную линию разметки там, где это запрещено правилами дорожного движения. Маневр он совершил недалеко от комплекса, где находится Октябрьский районный суд.«Наверное, в Москве какие-то другие правила ПДД», — иронизировал автор ролика над манерой вождения водителя.Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, водителя «Мерседеса» отыскали.«Автоинспекторы установили нарушителя — им оказался 37-летний липчанин. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.12.16 КоПА РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере до двух тысяч двухсот пятидесяти рублей», — сказано в сообщении инспекции.