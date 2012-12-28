Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»

За рулем автомобиля с московскими номерами оказался липчанин.

В редакцию GOROD48 обратился свидетель маневра водителя «Мерседеса» с московскими номерами на улице Механизаторов в Липецке 21 апреля.

Судя по записи видеорегистратора, водитель «Мерседеса» повернул на противоположную сторону через двойную сплошную линию разметки там, где это запрещено правилами дорожного движения. Маневр он совершил недалеко от комплекса, где находится Октябрьский районный суд.

«Наверное, в Москве какие-то другие правила ПДД», — иронизировал автор ролика над манерой вождения водителя.

Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, водителя «Мерседеса» отыскали.
 
«Автоинспекторы установили нарушителя — им оказался 37-летний липчанин. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.12.16 КоПА РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере до двух тысяч двухсот пятидесяти рублей», — сказано в сообщении инспекции.
Комментарии (1)

Буквоед
12 минут назад
Он преступник!И штраф 2500???
