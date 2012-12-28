91-летняя липчанка умерла после пожара

Огонь вспыхнул в квартире на проспекте 60 лет СССР.



В вашем браузере отключен JavaScript

Вечером 25 апреля загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома на проспекте 60 лет СССР в Липецке.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, из квартиры спасли 91-летнюю женщину, но позже она умерла.Также из дома были спасены пять человек, еще 15 эвакуированы. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры на 12 квадратных метрах.В те же сутки сгорели два садовых домика — в липецком СНТ «Сокол-2» и данковском «Химик-2».В селе Крутогорье Липецкого округа сгорел 18-летний автомобиль марки «Чери», еще одна машина уничтожена огнем в селе Захаровка Воловского округа.Также за выходные пожарные потушили два горящих пластиковых контейнера, шесть палов сухой травы, и выезжали на короткое замыкание.