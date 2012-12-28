91-летняя липчанка умерла после пожара

Огонь вспыхнул в квартире на проспекте 60 лет СССР.

Вечером 25 апреля загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома на проспекте 60 лет СССР в Липецке. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, из квартиры спасли 91-летнюю женщину, но позже она умерла. 

Также из дома были спасены пять человек, еще 15 эвакуированы. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры на 12 квадратных метрах.

В те же сутки сгорели два садовых домика — в липецком СНТ «Сокол-2» и данковском «Химик-2». 

В селе Крутогорье Липецкого округа сгорел 18-летний автомобиль марки «Чери», еще одна машина уничтожена огнем в селе Захаровка Воловского округа.

Также за выходные пожарные потушили два горящих пластиковых контейнера, шесть палов сухой травы, и выезжали на короткое замыкание.
