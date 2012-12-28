Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
И таких коварных преступлений на счету грязинца сразу несколько.
Одну из таких краж записали камеры наблюдения. Несмотря на то, что подозреваемый скрывался за маской и капюшоном, его вычислили. И это было далеко не первое и не единственное его преступление.
«27 марта на улице 6-й Гвардейской дивизии в Липецке подозреваемый представился сотрудником силового ведомства, схватил за одежду отдыхавшего на лавочке мужчину и потребовал для проверки сотовый телефон и содержимое карманов. Растерявшись, мужчина выполнил требование и лишился телефона и 1800 рублей — с ними подозреваемый тут же скрылся. Ущерб составил 13 370 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На следующий день на улице Ленинградской грязинец отжал дверь магазина и украл товаров более чем на 219 тысяч рублей. Похищенное он продал.
Также грязинца подозревают в краже 8 тонометров с витрины магазина по продаже медтехники. Ущерб составил 34 тысячи рублей. Тонометры изъяты.
А в феврале он же проник в сетевой магазин и украл алкоголь и сигареты более чем на 56 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела о кражах и грабеже (по п.п. «б, в» ч. 2 статьи 158 и по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Полицейские не исключают причастность грязинца к другим преступлениям.
