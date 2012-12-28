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Общество
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сегодня, 06:39
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Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
До отбоя воздушной тревоги вести детей в школы и детские сады не надо.
«Мы получаем информацию о возможных прилётах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района.
Прошу внимательно следить за всеми официальными сообщениями и оповещениями.
Еще раз раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход.
При получения сигнала об отсутствии опасности, будем информировать дополнительно», — сообщил Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор предупредил родителей школьников:
«До получения сигнала «Отбой воздушной опасности» вести детей в школы и детские сады не надо».
Напомним, около шести утра в Липецке зазвучали сирены. Игорь Артамонов объяснил их опасностью атаки БПЛА.
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