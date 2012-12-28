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9011
сегодня, 06:39
37

Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе

До отбоя воздушной тревоги вести детей в школы и детские сады не надо.

Губернатор Липецкой области рассказал о возможных направлениях атаки беспилотников:

«Мы получаем информацию о возможных прилётах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района. 

Прошу внимательно следить за всеми официальными сообщениями и оповещениями.  

Еще раз  раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход. 

При получения сигнала об отсутствии опасности, будем информировать  дополнительно», —  сообщил Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор предупредил родителей школьников: 

«До получения сигнала «Отбой воздушной опасности» вести детей в школы и детские сады не надо».

Напомним, около шести утра в Липецке зазвучали сирены. Игорь Артамонов объяснил их опасностью атаки БПЛА. 


беспилотники
воздушная тревога
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Комментарии (37)

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Как гость
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Сначала новые
Джексон
5 минут назад
Какие-то игры типа " Зарницы" ... В стране надо объявлять ЧП . И все действия вести в соответствии с его законами. А так это просто базар -;вокзал. Да, напряжно. Да , психологически трудно. Но коли довелось жить в таких обстоятельствах , так и вести себя должны все соответственно.
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Гость
6 минут назад
Всё как всегда. Информации нигде нет. Сирена прозвучала, а оповещений никаких нет. О том что тревога закончилась вообще никак не известно. Никаких сообщений на телефон не пришло. УЖАС!!! Слава Богу всё обошлось.
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Светлана
7 минут назад
Катукова ничего не слышно! Вопрос к губернатору: почему?
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Елена П.
7 минут назад
Все нормально. Ничего не слыхала
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Липчанка.
8 минут назад
Готовность ГО отвратная. После сирены включила приёмник, а там музыка по всем каналам и никакого оповещения. В город 48 новости о серене и отмене опубликовали уже после прошедшего кипежа. На телефон оповещение пришло, когда уже весь город можно было стереть с лица земли.
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Где Артамонв это пишет?
8 минут назад
Где он это пишет? В инстаграме? Или чё? Я удалил давно его,или где?
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Цитаты великих
11 минут назад
Не боялась сирены соседка, И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, На воздушную эту тревогу.
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Надежда
12 минут назад
Ничего не слышала, никакой сирены. Узнала обо всём когда уже отвела ребенка в садик
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Липчанка
12 минут назад
Принять к сведению недочеты системы.
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Nevermore
18 минут назад
Тревогу отменили, но осадочек остался: система оповещения сработала из рук вон плохо - сирен в большинстве домов города не слышно было (разве только у тех, кто рядом с оповещателем находится), про телевизоры не знаю, мало кто их в 6 утра смотрит. СМС оповещение тоже не сработало - на симку Мегафона сообщение МЧС пришло с опозданием на 40 минут (в 6:40), на билайн вообще не пришло... Неуд, короче
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