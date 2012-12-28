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42 минуты назад
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Администрация Липецка готова отдать почти пять миллионов рублей на отлов бродячих собак

Победителю торгов может хватить этих средств на пакет услуг для 389 животных.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на «выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев». Контракт разыгрывается с начальной ценой в 4 988 256 рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения муниципального контракта до 15 ноября этого года.

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Если исходить из предложенной подрядчиком суммы, победителю торгов должно хватить средств на 389 собак. В техническом задании сказано, что исполнитель обязан обеспечить выезд по заявке заказчика, «содержащей сведения о покусе, нападении на человека либо другое животное», на место нахождения бродячих животных в течение дня. Отлов собак или же их отсутствие по месту заявки должно сопровождаться средствами фото- или видеофиксации с указанием даты, времени и адреса.

Это уже вторая попытка заказчика найти исполнителя работ по такому контракту — первая безрезультатно закончилась в январе (УГС Липецка снял свою заявку с торговой площадки по техническим причинам.

Напомним, что предыдущий контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей УГС Липецка заключило в декабре прошлого года с компанией «Ристэмстрой-Л», но уже 30 января его расторгло без какой-либо оплаты актов подрядчику. Причина — отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь, с бирками они или нет», — сказал GOROD48 заказчик.

И это, как оказалось, было правильным решением, ведь двух руководителей ООО «Ристэмстрой-Л» и Ирину Кретову, бенефициара организации, работавшей по 26 контрактам на общую сумму в 62,4 млн рублей в разных регионах страны, задержали в Саратове сотрудники Следственного комитета. Ирине Кретовой и ее коллегам предъявлено обвинение в мошенничестве на 10 миллионов рублей при исполнении муниципального контракта на отлов в Саратове собак. Кстати, по данным GOROD48, в УГС Липецка силовики изъяли всю документацию, связанную с исполнением муниципальных контрактов компанией «Ристэмстрой-Л» и еще одного из прежних подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»).

Пока не заключен новый большой контракт на отлов собак, УГС Липецка работает по малым. Так, вот-вот истечет контракт на сумму в 589 тысяч рублей, заключенный зимой с липецким ИП Татьяна Фомина. На этой неделе УГС Липецка намерен заключить еще один малый контракт размером в 600 тысяч рублей на обращение с бродячими животными.
бродячие животные
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Animal Planet
14 минут назад
Утилизация обошлась бы дешевле. У нас,что других проблем нет куда можно деньги потратить? У нас на операции по смс собирают.
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Обьясните
19 минут назад
Откуда такие цены на стерилизацию? А ещё расскажите для чего их будут отлавливать, если вернут обратно на места их скопления???? Прошлые "ловители" даже не ездили, а тупо отписывались, что никого не нашли. Я утром вышел на работу, а эти бродяги сидят прямо передо мной на дороге. Давно пора сделать питомники, на которых их будут держать определённое время, чтобы очень сочувствующие могли их себе забрать, а кого не заберут, то усыпят. Убийц и насильников в тюрьмах годами кормят, а кого и всю жизнь. А тут с собаками вопрос решить не могут.
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Липчанин
28 минут назад
Кретова увы, на этот раз без вас! Посиди , подумай как людей обманывать
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Гость
32 минуты назад
Работа за еду.
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Житель
34 минуты назад
Остановка Центролит - их там просто огромная стая.
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