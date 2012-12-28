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Общество
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42 минуты назад
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Администрация Липецка готова отдать почти пять миллионов рублей на отлов бродячих собак
Победителю торгов может хватить этих средств на пакет услуг для 389 животных.
Если исходить из предложенной подрядчиком суммы, победителю торгов должно хватить средств на 389 собак. В техническом задании сказано, что исполнитель обязан обеспечить выезд по заявке заказчика, «содержащей сведения о покусе, нападении на человека либо другое животное», на место нахождения бродячих животных в течение дня. Отлов собак или же их отсутствие по месту заявки должно сопровождаться средствами фото- или видеофиксации с указанием даты, времени и адреса.
Это уже вторая попытка заказчика найти исполнителя работ по такому контракту — первая безрезультатно закончилась в январе (УГС Липецка снял свою заявку с торговой площадки по техническим причинам.
Напомним, что предыдущий контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей УГС Липецка заключило в декабре прошлого года с компанией «Ристэмстрой-Л», но уже 30 января его расторгло без какой-либо оплаты актов подрядчику. Причина — отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь, с бирками они или нет», — сказал GOROD48 заказчик.
И это, как оказалось, было правильным решением, ведь двух руководителей ООО «Ристэмстрой-Л» и Ирину Кретову, бенефициара организации, работавшей по 26 контрактам на общую сумму в 62,4 млн рублей в разных регионах страны, задержали в Саратове сотрудники Следственного комитета. Ирине Кретовой и ее коллегам предъявлено обвинение в мошенничестве на 10 миллионов рублей при исполнении муниципального контракта на отлов в Саратове собак. Кстати, по данным GOROD48, в УГС Липецка силовики изъяли всю документацию, связанную с исполнением муниципальных контрактов компанией «Ристэмстрой-Л» и еще одного из прежних подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»).
Пока не заключен новый большой контракт на отлов собак, УГС Липецка работает по малым. Так, вот-вот истечет контракт на сумму в 589 тысяч рублей, заключенный зимой с липецким ИП Татьяна Фомина. На этой неделе УГС Липецка намерен заключить еще один малый контракт размером в 600 тысяч рублей на обращение с бродячими животными.
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