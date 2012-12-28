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сегодня, 15:01
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Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве

Ущерб нанесенный бюджету Саратова следствие оценило в 10 000 000 рублей.

Следственное управление СК по Саратовской области сообщило о предъявлении обвинения в мошенничестве липецкой предпринимательнице Ирине Кретовой и двум отловщикам собак.

«Следователем отдела по расследованию особо важных дел на основе собранных доказательств фактическому руководителю, а также двоим отловщикам животных (…) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», —  сообщает пресс-служба управления.

Липецких собаколовов, в числе которых оказалась Ирина Кретова, саратовские правоохранители задержали в конце февраля. 1 марта суд арестовал их на два месяца.

Напомним, по версии следствия, представители липецкого ООО «Ристэмстрой-Л», выигравшего конкурс на отлов бездомных животных в Саратове, завышали количество фактически отловленных собак, и операций по их стерилизации.

Фото: Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области
следком
собаки
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Думаю
10 минут назад
За 30 лет,в стране шарлатанов развелось море.
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Animal Planet.
13 минут назад
До чего же мы докатились с вами? Вот когда я был в туристической поездке в Северной Корее,даже там другое отношение к собокам. Совершенно другое.
Ответить
Animal Planet.
28 минут назад
А можно нам в Липецк руководителей Саратова? Здесь много чего интересного можно накопать и на ущерб в сотни миллионов.
Ответить
Animal Planet.
30 минут назад
Тоже мне,нашли преступников! Но воровать не хорошо.А скольким животным они помогли,этих заслуг никто не считает и не видит? Хотя люди пишут крайние 2 года в приюте стало намного хуже,чем раньше.
Ответить
Шпак
31 минуту назад
Собака с милицией обещала придти...
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Кузькин отец
37 минут назад
Климат Саратова плохо подействовал на приезжих липчан и они стали жульничать, а вот в Липецке они вели исключительно честный бизнес.
Ответить
Иван
41 минуту назад
Сколько а Липецке таких эпизодов?
Ответить
Гойда!
48 минут назад
это уже гойда?
Ответить
Липчанин
54 минуты назад
Дружбаны не помогли, это радует, еще не все так плохо в этой стране , не все покупается и продается
Ответить
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