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Общество
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сегодня, 15:01
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Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Ущерб нанесенный бюджету Саратова следствие оценило в 10 000 000 рублей.
«Следователем отдела по расследованию особо важных дел на основе собранных доказательств фактическому руководителю, а также двоим отловщикам животных (…) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщает пресс-служба управления.
Липецких собаколовов, в числе которых оказалась Ирина Кретова, саратовские правоохранители задержали в конце февраля. 1 марта суд арестовал их на два месяца.
Напомним, по версии следствия, представители липецкого ООО «Ристэмстрой-Л», выигравшего конкурс на отлов бездомных животных в Саратове, завышали количество фактически отловленных собак, и операций по их стерилизации.
Фото: Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области
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