Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
Происшествия
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сегодня, 10:38
В пожаре погиб 54-летний мужчина
В Усманском районе горел жилой дом.
В результате возгорания повреждена внутренняя отделка и вещи в жилище на 20 квадратных метрах.
В Липецке горела электрощитовая многоквартирного дома в переулке Рудный. Пожар обошелся без серьезных последствий. В Грязях на улице Спортивной горел жилой дом — уничтожены внутренняя отделка и вещи на 12 квадратных метрах, также поврежден ремонт и вещи на 74 квадратных метрах.
Днем 11 марта в селе Братовка Чаплыгинского района загорелся нежилой частный дом. Огонь повредил стену и внутреннюю отделку здания.
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