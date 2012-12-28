В пожаре погиб 54-летний мужчина

В Усманском районе горел жилой дом.



Утром 11 марта из-за пожара в жилом доме на улице Ленина села Никольское Усманского района погиб 54-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В результате возгорания повреждена внутренняя отделка и вещи в жилище на 20 квадратных метрах.В Липецке горела электрощитовая многоквартирного дома в переулке Рудный. Пожар обошелся без серьезных последствий. В Грязях на улице Спортивной горел жилой дом — уничтожены внутренняя отделка и вещи на 12 квадратных метрах, также поврежден ремонт и вещи на 74 квадратных метрах.Днем 11 марта в селе Братовка Чаплыгинского района загорелся нежилой частный дом. Огонь повредил стену и внутреннюю отделку здания.